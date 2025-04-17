В Бийске задержали 58-летнего наркомана, который заготовил "расслабляющий" урожай

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

17 апреля 2025, 12:52, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Бийске полицейские задержали 58-летнего местного жителя, который хранил в сарае 212 граммов конопли, сообщили в МВД Алтайского края.

"Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что заготовил "расслабляющий" урожай для собственного употребления", – указали в ведомстве.

В отношении бийчанина возбудили дело по статье 228 УК РФ. Также в его отношении избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее барнаульские студенты попались полицейским с коробкой наркотиков.