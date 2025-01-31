На Алтае коллекторы оскорбляли женщину из-за 200 рублей и писали ее соседям злобные письма

После этого микрокредитную организацию оштрафовали

31 января 2025, 17:22, ИА Амител

В Алтайском крае микрокредитную организацию оштрафовали на 100 тыс. рублей за неправомерные действия в отношении жительницы Барнаула, сообщает региональная ФССП.

"Потерпевшая в интернете подала пробную заявку на получение займа, планируя впоследствии от него отказаться. Заявка была одобрена и автоматически сформирован договор займа на предоставление 200 рублей", – рассказали в службе судебных приставов.

Однако женщина своевременно не отказалась от займа, в итоге образовалась просроченная задолженность в размере около 2000 рублей.

После этого микрокредитная организация начала слать соседям женщины письма с оскорблениями и ложными сведениями, порочащими честь и достоинство жительницы.

"Направляя в адрес соседей данные письма оскорбительного содержания и делая общедоступными для третьих лиц личные данные заявителя, организация, злоупотребляя своим правом, преследовала цель оказания на нее психологического давления, что не допустимо при проведении мероприятий, направленных на возврат просроченной задолженности", – подчеркнули в ведомстве.

Организацию привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Противоправные действия в отношении женщины прекратились.

Ранее в Барнауле оштрафовали банк за назойливое требование вернуть кредит за маму.