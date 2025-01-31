На Алтае коллекторы оскорбляли женщину из-за 200 рублей и писали ее соседям злобные письма
После этого микрокредитную организацию оштрафовали
31 января 2025, 17:22, ИА Амител
В Алтайском крае микрокредитную организацию оштрафовали на 100 тыс. рублей за неправомерные действия в отношении жительницы Барнаула, сообщает региональная ФССП.
"Потерпевшая в интернете подала пробную заявку на получение займа, планируя впоследствии от него отказаться. Заявка была одобрена и автоматически сформирован договор займа на предоставление 200 рублей", – рассказали в службе судебных приставов.
Однако женщина своевременно не отказалась от займа, в итоге образовалась просроченная задолженность в размере около 2000 рублей.
После этого микрокредитная организация начала слать соседям женщины письма с оскорблениями и ложными сведениями, порочащими честь и достоинство жительницы.
"Направляя в адрес соседей данные письма оскорбительного содержания и делая общедоступными для третьих лиц личные данные заявителя, организация, злоупотребляя своим правом, преследовала цель оказания на нее психологического давления, что не допустимо при проведении мероприятий, направленных на возврат просроченной задолженности", – подчеркнули в ведомстве.
Организацию привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Противоправные действия в отношении женщины прекратились.
Ранее в Барнауле оштрафовали банк за назойливое требование вернуть кредит за маму.
17:25:40 31-01-2025
1 женщина = 200 рублей.
100 женщин = 20 000 рублей.
Классика....
18:37:04 31-01-2025
Забавно,а что получила пострадавшая кроме головной боли и последующего выплаты долга теперь через судебных приставов?
09:16:00 01-02-2025
гость (18:37:04 31-01-2025) Забавно,а что получила пострадавшая кроме головной боли и по... Так она может взыскать моральный ущерб.
19:00:22 31-01-2025
А приставы за эти 200 рублей возьмут ещё 1000р
19:28:15 31-01-2025
Кому штраф-то в сто тысяч достался: опороченной "должнице" (в возмещение доставленной нервотрёпки) или самому государству, снизошедшему до защиты рядовой гражданки от притязаний микрокредитной организации (да и то не ради ли собственной наживы в форме карающего штрафа?)?
22:18:53 31-01-2025
Кто-то минусуют 🤔 все комментарии, зачем?
13:33:49 01-02-2025
Гость (22:18:53 31-01-2025) Кто-то минусуют 🤔 все комментарии, зачем?...
Кто? Банковские работники. У них очень агрессивная политика по впариванию разных кредиток и допов. Если отказываешься, начинают общаться очень надменно и неприязненно. До открытых оскорблений пока не дошло, но, думаю, что это вопрос времени.
11:05:03 01-02-2025
Постоянно присылают СМС "вам одобркен кредит" или "одобрена кредитная карта". Разные банки и МФО, чёрт знает кто, без всяких просьб и обращений с моей стороны.
12:35:31 01-02-2025
Блин, и вы еще ходите по этим микрокредиткам?