В Барнауле оштрафовали банк за назойливое требование вернуть кредит за маму

Женщина взяла кредит, но выплатить весь долг не смогла, поэтому банк решил "замучить" звонками ее сына

01 февраля 2024, 13:43, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае судебные приставы оштрафовали крупный банк за постоянные звонки жителю Барнаула, сообщает региональная ФССП.

"Мужчина не является ни должником, ни созаемщиком, ни поручителем, но его регулярно беспокоили частыми телефонными звонками и текстовыми сообщениями", – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что мать барнаульца взяла кредит, но выплатить весь долг не смогла, поэтому банк решил взыскать оставшуюся сумму с помощью ее сына.

Барнаулец просил банк больше его не беспокоить, так как не имеет отношения к кредитным обязательствам матери, кроме того, он не давал согласия на взаимодействие с ним. Но звонки продолжались.

В итоге банк оштрафовали на 60 тыс. рублей за "нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".