В Барнауле оштрафовали банк за назойливое требование вернуть кредит за маму
Женщина взяла кредит, но выплатить весь долг не смогла, поэтому банк решил "замучить" звонками ее сына
01 февраля 2024, 13:43, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы оштрафовали крупный банк за постоянные звонки жителю Барнаула, сообщает региональная ФССП.
"Мужчина не является ни должником, ни созаемщиком, ни поручителем, но его регулярно беспокоили частыми телефонными звонками и текстовыми сообщениями", – рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что мать барнаульца взяла кредит, но выплатить весь долг не смогла, поэтому банк решил взыскать оставшуюся сумму с помощью ее сына.
Барнаулец просил банк больше его не беспокоить, так как не имеет отношения к кредитным обязательствам матери, кроме того, он не давал согласия на взаимодействие с ним. Но звонки продолжались.
В итоге банк оштрафовали на 60 тыс. рублей за "нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".
13:51:37 01-02-2024
В этом банке уже уже давно хотят разобраться с известным новостным сайтом. Готовят страшное
14:01:09 01-02-2024
правильно!
14:10:42 01-02-2024
Маму предал ?
14:35:19 01-02-2024
Гость (14:10:42 01-02-2024) Маму предал ?... Маму защитил! И других мам тоже. потому что известные банки каждый день звонят пожилым с предложениями кредитов, ещё смски шлют. Мне сегодня с утра уже было 2 звонка. Называют по имени-отчеству (откуда знают?) и предлагают кредитную карту одного банка. Говорю, у меня есть такая))) Тут же тот же человек уже пытается всучить карту другого банка и т.д.
16:54:35 01-02-2024
И как он доказал, что часто звонили, звонки сохранял? Могли звонить с левых симок