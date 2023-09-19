На Алтае крупная фирма отняла у дедушки половину пенсии после жалоб на снег и воду
Теперь пенсионер живет на девять тысяч рублей в месяц – это ниже прожиточного минимума
19 сентября 2023, 10:18, ИА Амител
В Республике Алтай крупная фирма заваливает участок 75-летнего пенсионера снегом и топит, а недавно его засудили, и приставы отнимают половину пенсии, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Мужчина живет в Майме. Рядом с его участком стоит здание одной из компаний, которая, по словам пенсионера, с 2015 года начала сдавать склады как жилье.
"Арендаторы включили обогреватели, устроили пожар. Крыша сгорела, ее не восстановили, и уже восемь лет участок пенсионера зимой засыпает снегом. Прокуратура устроила очистку территории, но техника снесла водоотвод. Теперь землю еще и топит", – отмечает канал.
Мужчина обратился в суд, компанию заставили поставить снегозадержатели, но их снесло в первую же зиму.
В ответ компания подала иск, обратив внимание на постройки, которые находятся на участке пенсионера с 1986 года и не вызывали вопросов. Назначили экспертизы. В итоге постройки, простоявшие почти 40 лет, признали незаконными, а пенсионера заставили платить компенсацию за работу экспертов.
"Чтобы вернуть 72 тысячи рублей, приставы отнимают половину от пенсии в 18 тысяч рублей. Отказываются оставлять даже прожиточный минимум", – говорится в сообщении.
10:38:35 19-09-2023
То он дедушка, то пенсионер, то мужчина? У него дети, внуки есть чтобы дедушкой называть? Самовольно пользовался территорией десятки лет. Могли бы еще взыскать упущенную выгоду. В 1986 году когда захватывал чужую землю он был далеко не пенсионером. Ему тогда 37 лет было. Сейчас бы сказали парень.
15:57:33 19-09-2023
Гость (10:38:35 19-09-2023) То он дедушка, то пенсионер, то мужчина? У него дети, внуки ... Ну какой же вы законничек.Землю ,он ,видите ли присвоил ещё при советской власти.Так мы же самая богатая страна и землёй и другими ресурсами.Для человека то уже можно и нужно давно её узаконить в нашей теперешней разгуманной и пречеловеколюбивой стране.Или когда доходит до истины ,то мы совсем и не человеколюбивы?Вот она, эта ваша "любовь" к реальному человеку.
11:10:07 19-09-2023
Без человечно издеваться над пожилым человеком. А при сов власти ничего не учитыаалось кто где построил и никто в этом вопросе не разбирался
12:03:43 19-09-2023
Гость (11:10:07 19-09-2023) Без человечно издеваться над пожилым человеком. А при сов вл... Бесчеловечно. Иди назад в школу, двоечник
12:25:29 19-09-2023
Гость (11:10:07 19-09-2023) Без человечно издеваться над пожилым человеком. А при сов вл... бесчеловечно писать ,без человечно,
11:44:18 19-09-2023
Что у него там за участок, если постройки, водоводы, снегозадержатели на участке и судится с "Алтайгео"?
13:08:06 19-09-2023
Старик всю жизнь нагло пользовался ничего не платил, а сейчас плачется. Все правильно сделали.
13:26:03 19-09-2023
Гость (13:08:06 19-09-2023) Старик всю жизнь нагло пользовался ничего не платил, а сейча... Просто не тянет уже такое хозяйство по возрасту. Кого в этом-то винить?
16:03:19 19-09-2023
Гость (13:08:06 19-09-2023) Старик всю жизнь нагло пользовался ничего не платил, а сейча... Что значит нагло пользовался?Он пользовался ей для себя и всё,советская власть ,как видно ,была не против,а вот нынешние хапуги хай поднимают,вместо того чтобы узаконить эту землю.
14:32:57 19-09-2023
Что там за управленец в "Алтайгео", что не может по человечески решить конфликт с пожилой парой. Смотришь видео, ну реально... с такой огромной площади производственных помещений попробуй пооткидывай снег в 75 лет(((( Хоть есть эти постройки, хоть нет, всеравно деду кидать. Позорники! Бумеранг жизни еще никто не отменял, не Вам, так вашим детям прилетит. Почему люди перестали думать о друг друге( печально конечно все это...
15:02:55 19-09-2023
Вот сосед Ваш по даче перенесет на полметра свой забор в Вашу сторону и будет 35 лет пользоваться Вашим участком. Вы тоже будете говорить, что Ваш сосед прав? Могли бы еще ему предъявить за незаконное пользование чужим участком незаконное обогащение. Есть такая норма в гражданском кодексе.
05:28:42 20-09-2023
Мужичёк ,в 86 году хапнул земли пару метров лишней , сидел бы тихо как мышь под веником , нет по судам начал бегать , пусть теперь платит за экспертизу !