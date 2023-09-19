На Алтае крупная фирма отняла у дедушки половину пенсии после жалоб на снег и воду

Теперь пенсионер живет на девять тысяч рублей в месяц – это ниже прожиточного минимума

19 сентября 2023, 10:18, ИА Амител

В Республике Алтай крупная фирма заваливает участок 75-летнего пенсионера снегом и топит, а недавно его засудили, и приставы отнимают половину пенсии, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Мужчина живет в Майме. Рядом с его участком стоит здание одной из компаний, которая, по словам пенсионера, с 2015 года начала сдавать склады как жилье.

"Арендаторы включили обогреватели, устроили пожар. Крыша сгорела, ее не восстановили, и уже восемь лет участок пенсионера зимой засыпает снегом. Прокуратура устроила очистку территории, но техника снесла водоотвод. Теперь землю еще и топит", – отмечает канал.

Мужчина обратился в суд, компанию заставили поставить снегозадержатели, но их снесло в первую же зиму.

В ответ компания подала иск, обратив внимание на постройки, которые находятся на участке пенсионера с 1986 года и не вызывали вопросов. Назначили экспертизы. В итоге постройки, простоявшие почти 40 лет, признали незаконными, а пенсионера заставили платить компенсацию за работу экспертов.