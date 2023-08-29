На Алтае семья может лишиться жилья из-за перевода земли в водный фонд

В сентябре заканчивается договор аренды

29 августа 2023, 11:15, ИА Амител

В Республики Алтай семья может остаться без жилья из-за того, что арендованную землю, на которой построили дом, отнесли к водному фонду, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Земля расположена на острове Камаин, при аренде она имела сельскохозяйственное назначение, однако несколько лет назад перевели в водный фонд.

"В сентябре заканчивается договор аренды. Сказали: "Если у вас водный фонд, оставайтесь без участка". Если мы не продлим аренду, мы не имеем права тут жить. Другого жилья у нас нет", - рассказала владелица дома.

По ее словам, Росреестр отправляет в местную администрацию, а там говорят, что ничем помочь не могут, поскольку такие решения принимает Москва.