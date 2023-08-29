На Алтае семья может лишиться жилья из-за перевода земли в водный фонд
В сентябре заканчивается договор аренды
29 августа 2023, 11:15, ИА Амител
В Республики Алтай семья может остаться без жилья из-за того, что арендованную землю, на которой построили дом, отнесли к водному фонду, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Земля расположена на острове Камаин, при аренде она имела сельскохозяйственное назначение, однако несколько лет назад перевели в водный фонд.
"В сентябре заканчивается договор аренды. Сказали: "Если у вас водный фонд, оставайтесь без участка". Если мы не продлим аренду, мы не имеем права тут жить. Другого жилья у нас нет", - рассказала владелица дома.
По ее словам, Росреестр отправляет в местную администрацию, а там говорят, что ничем помочь не могут, поскольку такие решения принимает Москва.
11:23:34 29-08-2023
надо менять статус участка . вместо ведения личного подсобного хозяйства, прописать ИЖС. но после постановления ни кто это не сделает. сложно.
13:08:02 29-08-2023
Вот она,реальная забота о человеке.Не на пустых словах.На деле.Где нибудь ,там у них,получили бы и компенсацию и жильё предложили бы .А у нас всё для африканского народа ,но не для своего.
14:30:31 29-08-2023
Афиноген (13:08:02 29-08-2023) Вот она,реальная забота о человеке.Не на пустых словах.На де... Люди ведь сами тоже о себе не подумали и не позаботились о том, чтобы в собственность приобрести землю. Удовлетворились договором аренды.
14:54:28 29-08-2023
Гость (14:30:31 29-08-2023) Люди ведь сами тоже о себе не подумали и не позаботились о т... И что теперь ,что у них договор аренды земли ?Идите на все четыре стороны в самой богатой и "гуманной "стране?Так получается?Они обустроились ,обжились и тут надо край перевести землю в водный фонд.А почему людям не идут навстречу?Ну взяли бы да и посодействовали им,либо предложили другое место с компенсацией за жильё либо отказались от этого статуса водного фонда,не велика потеря.Или кому то место приглянулось?
15:10:51 29-08-2023
Афиноген (13:08:02 29-08-2023) Вот она,реальная забота о человеке.Не на пустых словах.На де... Африканским людоедам-помощь. А для "своих" -людоедские "законы"...
14:29:39 29-08-2023
Я так понимаю, земля находится в аренде, не в личной собственности. Это как снимать квартиру, и заблуждаться, будто она от этого становится твоей собственной. Конечно, надо было думать о том, что аренда не вечная и договор аренды могут не продлить.
16:33:41 29-08-2023
Афиноген (14:54:28 29-08-2023) И что теперь ,что у них договор аренды земли ?Идите на все ч... А вы как думали? Вы предствьте, вот вы сдаете в аренду свою квартиру. Люди живут там год, два, пять лет. Вам понадобилась эта квартира для других нужд. Договор аренды заканчивается. Вы отказываетесь его продлить. Всё, вы подлец и фашист? Это по вашей логике.
08:32:14 30-08-2023
Гость (16:33:41 29-08-2023) А вы как думали? Вы предствьте, вот вы сдаете в аренду свою ... Для каких это нужд вдруг затребовался этот остров?Для нужд какого нибудь местного князька?Земля там либо федеральная либо муниципальная,другими словами народная,поэтому и должна служить не князькам ,а людям.
16:34:39 29-08-2023
Странный у нас народ. Халяву очень любит. И почему-то договор аренды рассматривает как договор дарения.
16:51:33 29-08-2023
ну как бы и земля изначально сельхозназначения - сейте и пашите на время аренды, кто не дает... а потом - всё.. чем думали... а ничем... авось пронесет..
19:16:25 29-08-2023
Минусуют такие же халявщики, которые считают, раз с ними заключили договор аренды, значит подарили эту землю насовсем =) Хитрожопость людская не имеет границ.
11:26:32 02-09-2023
Это остров в устье Чулышмана . Эта земля веками была коренных Алтайцев ,там они всегда жили и были пастбища. Аренда земли на тот момент была лиш формальность для узаконивания того что там было всегда. Чиновники с заботой о нас создают больше проблем и запретов. С водоохранной зоной вообще полное безумие.