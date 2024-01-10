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На Алтае курьера мошенников задержали возле банкомата в момент перечисления денег

Молодой человек забрал у обманутой пенсионерки 500 тысяч рублей

10 января 2024, 17:30, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае задержали молодого человека, который забрал деньги у обманутой пенсионерки и перечислял их мошенникам через банкомат, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 85-летняя жительница села Ракиты, которой позвонил неизвестный и заявил, что ее дочь попала в ДТП и из-за нее беременная женщина потеряла ребенка.

"Чтобы оградить дочь от проблем, пожилой женщине предложили заплатить 800 тысяч рублей. Испуганная пенсионерка сказала, что у нее только 500 тысяч и отдала их появившемуся вскоре курьеру", – рассказали в ведомстве.

К женщине выехал начальник отделения МВД по Михайловскому району. По дороге он заехал в помещение, где находились банкоматы, и увидел там двух молодых людей в темной одежде. Как выяснилось, один из парней в этот момент перечислял деньги, которые забрал у пенсионерки.

Правоохранитель задержал 22-летнего курьера и вызвал следственно-оперативную группу. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Мошенники

Комментарии 6

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Элен без ребят

17:45:18 10-01-2024

зачем рожу закрыли?

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Гость

18:46:40 10-01-2024

Элен без ребят (17:45:18 10-01-2024) зачем рожу закрыли? ... Его рожу закрыли для соблюдения его права как человека.

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Гость

21:17:42 10-01-2024

Гость (18:46:40 10-01-2024) Его рожу закрыли для соблюдения его права как человека.... А разве после такого он человек?

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Гость

21:26:55 10-01-2024

Гость (21:17:42 10-01-2024) Гость (18:46:40 10-01-2024... Хоть он и пытался грабануть бабушку на поллимона,но его права должны быть соблюдены.Хоть закон и дурацкий,но это закон.

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Гость

18:58:58 10-01-2024

гада на кукундер, но, ведь, не он звонил-то. Он курьер

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Гость

23:17:15 10-01-2024

Пока не будут ловить организаторов и достойно наказывать это не прекратится,а ловить явно не будут,много заинтересованных лиц

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