На Алтае курьера мошенников задержали возле банкомата в момент перечисления денег

Молодой человек забрал у обманутой пенсионерки 500 тысяч рублей

10 января 2024, 17:30, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае задержали молодого человека, который забрал деньги у обманутой пенсионерки и перечислял их мошенникам через банкомат, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 85-летняя жительница села Ракиты, которой позвонил неизвестный и заявил, что ее дочь попала в ДТП и из-за нее беременная женщина потеряла ребенка.

"Чтобы оградить дочь от проблем, пожилой женщине предложили заплатить 800 тысяч рублей. Испуганная пенсионерка сказала, что у нее только 500 тысяч и отдала их появившемуся вскоре курьеру", – рассказали в ведомстве.

К женщине выехал начальник отделения МВД по Михайловскому району. По дороге он заехал в помещение, где находились банкоматы, и увидел там двух молодых людей в темной одежде. Как выяснилось, один из парней в этот момент перечислял деньги, которые забрал у пенсионерки.

Правоохранитель задержал 22-летнего курьера и вызвал следственно-оперативную группу. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".