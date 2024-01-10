На Алтае курьера мошенников задержали возле банкомата в момент перечисления денег
Молодой человек забрал у обманутой пенсионерки 500 тысяч рублей
10 января 2024, 17:30, ИА Амител
В Алтайском крае задержали молодого человека, который забрал деньги у обманутой пенсионерки и перечислял их мошенникам через банкомат, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась 85-летняя жительница села Ракиты, которой позвонил неизвестный и заявил, что ее дочь попала в ДТП и из-за нее беременная женщина потеряла ребенка.
"Чтобы оградить дочь от проблем, пожилой женщине предложили заплатить 800 тысяч рублей. Испуганная пенсионерка сказала, что у нее только 500 тысяч и отдала их появившемуся вскоре курьеру", – рассказали в ведомстве.
К женщине выехал начальник отделения МВД по Михайловскому району. По дороге он заехал в помещение, где находились банкоматы, и увидел там двух молодых людей в темной одежде. Как выяснилось, один из парней в этот момент перечислял деньги, которые забрал у пенсионерки.
Правоохранитель задержал 22-летнего курьера и вызвал следственно-оперативную группу. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
17:45:18 10-01-2024
зачем рожу закрыли?
18:46:40 10-01-2024
Элен без ребят (17:45:18 10-01-2024) зачем рожу закрыли? ... Его рожу закрыли для соблюдения его права как человека.
21:17:42 10-01-2024
Гость (18:46:40 10-01-2024) Его рожу закрыли для соблюдения его права как человека.... А разве после такого он человек?
21:26:55 10-01-2024
Гость (21:17:42 10-01-2024) Гость (18:46:40 10-01-2024... Хоть он и пытался грабануть бабушку на поллимона,но его права должны быть соблюдены.Хоть закон и дурацкий,но это закон.
18:58:58 10-01-2024
гада на кукундер, но, ведь, не он звонил-то. Он курьер
23:17:15 10-01-2024
Пока не будут ловить организаторов и достойно наказывать это не прекратится,а ловить явно не будут,много заинтересованных лиц