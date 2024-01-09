На Алтае мошенники "прокатили" пенсионера, мечтавшего о горном велосипеде

Мужчина решил в интернете купить подходящий двухколесный транспорт

09 января 2024, 15:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае пенсионер заказал через интернет горный велосипед и лишился денег, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель Славгорода, которого неизвестные обманули при покупке двухколесного транспорта.

"Мужчина мечтал о горном велосипеде. Подыскал объявление на одном из сайтов и нашел вполне подходящий для себя вариант в Санкт-Петербурге", – рассказали в ведомстве.

Пенсионер написал продавцу, тот сразу ответил и указал реквизиты для перевода денег. Мужчина отправил 6 тыс. рублей, после чего аферист перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой внимательно изучать продавца перед онлайн-покупкой товаров.