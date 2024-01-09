На Алтае мошенники "прокатили" пенсионера, мечтавшего о горном велосипеде
Мужчина решил в интернете купить подходящий двухколесный транспорт
09 января 2024, 15:16, ИА Амител
В Алтайском крае пенсионер заказал через интернет горный велосипед и лишился денег, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился житель Славгорода, которого неизвестные обманули при покупке двухколесного транспорта.
"Мужчина мечтал о горном велосипеде. Подыскал объявление на одном из сайтов и нашел вполне подходящий для себя вариант в Санкт-Петербурге", – рассказали в ведомстве.
Пенсионер написал продавцу, тот сразу ответил и указал реквизиты для перевода денег. Мужчина отправил 6 тыс. рублей, после чего аферист перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой внимательно изучать продавца перед онлайн-покупкой товаров.
15:36:56 09-01-2024
Вот мне интересно-мы должны внимательно изучать продавца интернет-магазина.А мы,.что ?-Большие специалисты в этом деле?Почему компетентные в этом деле организации не занимаются выявлением этих мошенников?Вот их и расплодилось-пруд пруди.Прямо зелёный свет для них.Странная какая то позиция ,со стороны тех ,кто должен этим заниматься непосредственно.
19:25:05 09-01-2024
Когда в интернете рты некомпетентные затыкают кричите "беспредел", начни каждого продавца на предмет плохиша морщить воплей меньше не будет
10:57:08 10-01-2024
Гость (19:25:05 09-01-2024) Когда в интернете рты некомпетентные затыкают кричите "беспр... А зачем каждого продавца "морщить"?Выявляйте негодяев,есть же для этого возможности,и за это ,только "спасибо" скажут.
19:25:17 09-01-2024
Что человек хотел приобрести за такие смешные деньги? Тут даже младенцу понятно, что это развод. И в январе пенсионеру жизнь без велосипеда совсем не жизнь)))