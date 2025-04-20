На Алтае мальчик-инвалид получает жизненно необходимые лекарства с задержкой
Проблемой заинтересовался Александр Бастрыкин
20 апреля 2025, 08:00, ИА Амител
Жительница Алтайского края обратилась в приемную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с жалобой на то, что ее 13-летний сын-инвалид получает жизненно необходимые лекарства со значительными задержками. А с марта 2025 года их мальчику и вовсе не выдают.
Как сообщили в Информационном центре СКР, многочисленные обращения матери в профильные структуры результатов не принесли. Женщина опасается за жизнь своего ребенка. Алтайские следователи уже проводят проверку.
Александр Бастрыкин поручил руководителю алтайского следственного управления СК Игорю Колесниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. За исполнением поручения и ходом проверки проследят в центральном аппарате ведомства.
22:30:42 20-04-2025
как и очень очень многие люди, которым ПО ЗАКОНУ положены бесплатные лекарства. Ветераны, заслуженные горожане, просто обычные честные труженики-пенсионеры. Творится безобразие! хорошо, что до центра дошло. правда, как до диплодока...ну хоть так...!