На Алтае мальчик-инвалид получает жизненно необходимые лекарства с задержкой

Проблемой заинтересовался Александр Бастрыкин

20 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Ksenia Yakovleva / unsplash.com

Жительница Алтайского края обратилась в приемную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с жалобой на то, что ее 13-летний сын-инвалид получает жизненно необходимые лекарства со значительными задержками. А с марта 2025 года их мальчику и вовсе не выдают.

Как сообщили в Информационном центре СКР, многочисленные обращения матери в профильные структуры результатов не принесли. Женщина опасается за жизнь своего ребенка. Алтайские следователи уже проводят проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю алтайского следственного управления СК Игорю Колесниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. За исполнением поручения и ходом проверки проследят в центральном аппарате ведомства.