На Алтае малыш насмерть отравился грудным молоком матери-алкоголички
Женщину будут судить
27 июня 2024, 12:44, ИА Амител
В селе Усть-Кокса Республики Алтай умер двухмесячный мальчик, который выпил грудное молоко своей матери, сообщили в Следкоме региона.
С 6 по 7 мая женщина распивала у себя дома спиртное и между делом кормила грудью сына. "В результате в его организм с материнским молоком попал этиловый спирт, что привело к смертельному отравлению ребенка", – рассказали в пресс-службе ведомства.
В итоге в отношении 36-летней женщины возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Его материалы в ближайшее время передадут в суд.
Ранее жительница Калманского района Алтайского края задушила новорожденного сына и получила за это два года принудительных работ.
14:06:39 27-06-2024
Ну эта хоть пила и кормить не забывала, в отличие от 42 летней мрази, которая родила и задушила, чтобы не кормить... бесконечный фильм ужасов какой то...
15:47:45 27-06-2024
Гость (14:06:39 27-06-2024) Ну эта хоть пила и кормить не забывала, в отличие от 42 летн... и что? исход то один
16:24:09 27-06-2024
Гость (14:06:39 27-06-2024) Ну эта хоть пила и кормить не забывала, в отличие от 42 летн... одна задушила, а вторая медленно травила...
19:00:22 27-06-2024
какое может быть не умышленное? как раз что не наесть умышленное.Что за дебильные законы.
19:19:09 27-06-2024
одна задушила, а вторая медленно травила...------ вы и предыдущая, серьезно не видите разницы?...
10:24:10 28-06-2024
Гость (19:19:09 27-06-2024) одна задушила, а вторая медленно травила...------ вы и преды... нет, если самка не признана невменяемой.