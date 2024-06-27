На Алтае малыш насмерть отравился грудным молоком матери-алкоголички

Женщину будут судить

27 июня 2024, 12:44, ИА Амител

Младенец / Источник фото: unsplash.com

В селе Усть-Кокса Республики Алтай умер двухмесячный мальчик, который выпил грудное молоко своей матери, сообщили в Следкоме региона.

С 6 по 7 мая женщина распивала у себя дома спиртное и между делом кормила грудью сына. "В результате в его организм с материнским молоком попал этиловый спирт, что привело к смертельному отравлению ребенка", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге в отношении 36-летней женщины возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Его материалы в ближайшее время передадут в суд.

Ранее жительница Калманского района Алтайского края задушила новорожденного сына и получила за это два года принудительных работ.