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Жительница Алтая получила два года принудительных работ за убийство новорожденного

Свои действия женщина объяснила тяжелым материальным положением

27 июня 2024, 07:45, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com
Судейский молоток / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае жительницу Калманского района осудили на два года принудительных работ за убийство новорожденного, сообщили в СК.

В сентябре 2023 года сельчанка тайно родила мальчика на участке местности и задушила его, мотивируя это тяжелым материальным положением.

На учете по беременности и родам 42-летняя женщина не состояла.

"Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, которое заменено принудительными работами на срок два года", – отметили в Следственном комитете.

Алтайский край Убийство Происшествия дети

Комментарии 4

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Гость

07:57:36 27-06-2024

За убийство собутыльника дают больше

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Гость

13:23:23 27-06-2024

Гость (07:57:36 27-06-2024) За убийство собутыльника дают больше ... да. 106 не равно 105

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ВВП

08:24:25 27-06-2024

назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, которое заменено принудительными работами на срок двух года" — отметили в СК.---Я так понимаю, что бы улучшить своё материальное положение. Какой гуманный суд(

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Гость

10:35:34 27-06-2024

Жесть, человеческая жизнь ничего не стоит в нашей стране.

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