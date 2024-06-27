Жительница Алтая получила два года принудительных работ за убийство новорожденного

Свои действия женщина объяснила тяжелым материальным положением

27 июня 2024, 07:45, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае жительницу Калманского района осудили на два года принудительных работ за убийство новорожденного, сообщили в СК.

В сентябре 2023 года сельчанка тайно родила мальчика на участке местности и задушила его, мотивируя это тяжелым материальным положением.

На учете по беременности и родам 42-летняя женщина не состояла.