Жительница Алтая получила два года принудительных работ за убийство новорожденного
Свои действия женщина объяснила тяжелым материальным положением
27 июня 2024, 07:45, ИА Амител
Судейский молоток / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае жительницу Калманского района осудили на два года принудительных работ за убийство новорожденного, сообщили в СК.
В сентябре 2023 года сельчанка тайно родила мальчика на участке местности и задушила его, мотивируя это тяжелым материальным положением.
На учете по беременности и родам 42-летняя женщина не состояла.
"Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, которое заменено принудительными работами на срок два года", – отметили в Следственном комитете.
07:57:36 27-06-2024
За убийство собутыльника дают больше
13:23:23 27-06-2024
Гость (07:57:36 27-06-2024) За убийство собутыльника дают больше ... да. 106 не равно 105
08:24:25 27-06-2024
назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, которое заменено принудительными работами на срок двух года" — отметили в СК.---Я так понимаю, что бы улучшить своё материальное положение. Какой гуманный суд(
10:35:34 27-06-2024
Жесть, человеческая жизнь ничего не стоит в нашей стране.