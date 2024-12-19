На Алтае маралы не торопятся спускаться с гор, а кабаны все перекопали ради шишек

В Алтайском заповеднике впервые начали использовать специальное приложение для учета животных

19 декабря 2024, 12:12, ИА Амител

Природа / Фото: пресс-центр Алтайского биосферного заповедника

В Алтайском биосферном заповеднике начался зимний учет животных, впервые это делается с помощью специального приложения для смартфонов, которое упрощает процесс сбора данных, обработки и составления отчета, сообщает пресс-центр природной территории.

"Животные еще широко распределены по местообитаниям, чему благоприятствует малая глубина снежного покрова, даже косули держатся высоко на гривах, откуда в обычные зимы в это время уже откочевывали из глубокого снега. Марал тоже не торопится спускаться в нижний пояс гор. Кабаны перекопали кедровые вершины грив в поисках упавших шишек. Беличьи следы встречаются редко, видимо, зверьки откочевали в более кормные места", – говорится в сообщении.

Как отметил ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин, первый опыт показал удобство пользования приложением в полевых условиях.