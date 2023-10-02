На Алтае маршрутка с пассажирами слетела с дороги и перевернулась
В региональной прокуратуре начали проверку в связи с происшествием
02 октября 2023, 16:26, ИА Амител
В Алтайском крае трое пассажиров пострадали в микроавтобусе, который съехал в кювет и перевернулся, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
ДТП произошло 2 октября возле поселка Белоярск.
"Огромное спасибо бригаде скорой помощи Тальменской подстанции! Фельдшер и водитель оказали первую помощь, пока ждали бригады из города. Спасибо всем водителям, которые остановились и помогали пострадавшим", – говорится в сообщении.
В региональной прокуратуре начали проверку в связи с происшествием. Уточняется, что микроавтобус ехал по маршруту Барнаул – Тальменка.
"Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки", – рассказали в ведомстве.
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