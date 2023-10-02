Пострадал подросток. Подробности массового ДТП в Тальменском районе

Водитель микроавтобуса столкнулся с тремя автомобилями

02 октября 2023, 16:03, ИА Амител

Фото: кадр из видео

16-летний подросток и 32-летний мужчина пострадали в массовой аварии в Тальменском районе, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

"46-летний водитель микроавтобуса Volkswagen при движении со стороны Барнаула в направлении Новосибирска не справился с управлением и столкнулся с транспортными средствами, которые двигались в попутном направлении – ГАЗ-35071, ВАЗ-21150 и Honda Fit", – рассказали в краевой Госавтоинспекции.

В результате 32-летний водитель автомобиля Honda получил травмы, от госпитализации отказался. 16-летнего пассажира ВАЗа госпитализировали в медучреждение с травмами.