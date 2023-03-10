Житель Алтайского края получил условный срок за избиение детей

Его мать, которая занималась тем же самым, посадили в тюрьму

10 марта 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае признали виновным жителя Крутихинского района, который истязал несовершеннолетних, сообщили в региональном управлении СК.

С 2016 по 2021 год мужчина проживал со своей матерью и четырьмя детьми 2007, 2008 и 2010 годов рождения, находящихся под опекой женщины. И на протяжении длительного времени члены семьи опекунов систематически причиняли им "физические и психические страдания путём нанесения побоев руками, ногами, подручными предметами".

"Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи. В настоящее время они помещены в одно из детских учреждений региона", – рассказали в ведомстве.

Суд в итоге дал подсудимому три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также удовлетворены гражданские иски в интересах несовершеннолетних на сумму 1,2 млн рублей. В СК при этом отметили, что ранее женщину-опекуна также приговорили к трём годам и четырёх месяцам колонии общего режима.