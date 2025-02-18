На Алтае медсестры одни из самых востребованных, но зарплата оставляет желать лучшего
Другими словами, не всегда массовый спрос гарантирует высокие заработки
18 февраля 2025, 11:43, ИА Амител
В Алтайском крае специалисты, на которых очень высокий спрос, не всегда получают большие зарплаты, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
В январе – феврале 2025 года медиана предлагаемой зарплаты (средняя предлагаемая зарплата) в Алтайском крае – 58 800 рублей.
"Не всегда массовый спрос на специалистов гарантирует им высокие заработки. Пример тому администраторы, медицинские сестры и братья. Эти профессии вошли в топ-20 наиболее востребованных, но при этом уровень зарплатных предложений для них составил 40 тыс. рублей в среднем, что составляет 68% от актуальной медианы предлагаемых зарплат в Алтайском крае", – говорится в исследовании.
Первое место в топе профессий с наиболее массовым спросом заняли менеджеры по продажам и по работе с клиентами – для них было открыто 7% от всех предложений о работе. В среднем им предлагают 68,3 тыс. рублей, что на 16% больше медианы предлагаемых зарплат в регионе.
Также работодатели готовы платить выше среднего по рынку курьерам (192,4 тыс. рублей), водителям (155 тыс.), машинистам (125,8 тыс.), сварщикам (117,5 тыс.), электромонтажникам (65 тыс.) и врачам (63,1 тыс.).
Сравнение предлагаемых зарплат по 20 наиболее востребованным профессиям с медианной предлагаемой зарплатой в Алтайском крае
12:04:35 18-02-2025
этим дефицит и объясняется.
платить попробуйте, чтобы люди не за идею, и , так сказать, не за общее дело работали.
а то средняя зп по отделению, мягко говоря, так себе стимул.
к учителям это тоже относится
12:38:25 18-02-2025
Гость (12:04:35 18-02-2025) этим дефицит и объясняется.платить попробуйте, чтобы люд... Тут не только и, возможно, даже не столько оплата. Тут еще условия работы. Далеко не каждая согласится в режиме нон-стоп разгребать весь тот организационный бардак, который сваливают по нисходящей сверху вниз на медсестру. Даже за двойную оплату.
13:11:26 18-02-2025
Гость (12:38:25 18-02-2025) Тут не только и, возможно, даже не столько оплата. Тут еще у...
здесь Вы правы.
12:11:28 18-02-2025
Один процент это "одни из самых востребованных"? Уборщица и та 2%.
12:13:57 18-02-2025
грузчик - 50 000
разнорабочий - 57 500
курьер - 192 000
😢
14:26:50 18-02-2025
Шинник (12:13:57 18-02-2025) грузчик - 50 000разнорабочий - 57 500курьер - 192 00... а в сумме - миллионер ))
14:00:08 18-02-2025
Медички клёвые )
16:22:18 18-02-2025
Гость (14:00:08 18-02-2025) Медички клёвые )... Подтверждаю