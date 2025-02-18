На Алтае медсестры одни из самых востребованных, но зарплата оставляет желать лучшего

Другими словами, не всегда массовый спрос гарантирует высокие заработки

18 февраля 2025, 11:43, ИА Амител

Медсестра / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае специалисты, на которых очень высокий спрос, не всегда получают большие зарплаты, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

В январе – феврале 2025 года медиана предлагаемой зарплаты (средняя предлагаемая зарплата) в Алтайском крае – 58 800 рублей.

"Не всегда массовый спрос на специалистов гарантирует им высокие заработки. Пример тому администраторы, медицинские сестры и братья. Эти профессии вошли в топ-20 наиболее востребованных, но при этом уровень зарплатных предложений для них составил 40 тыс. рублей в среднем, что составляет 68% от актуальной медианы предлагаемых зарплат в Алтайском крае", – говорится в исследовании.

Первое место в топе профессий с наиболее массовым спросом заняли менеджеры по продажам и по работе с клиентами – для них было открыто 7% от всех предложений о работе. В среднем им предлагают 68,3 тыс. рублей, что на 16% больше медианы предлагаемых зарплат в регионе.

Также работодатели готовы платить выше среднего по рынку курьерам (192,4 тыс. рублей), водителям (155 тыс.), машинистам (125,8 тыс.), сварщикам (117,5 тыс.), электромонтажникам (65 тыс.) и врачам (63,1 тыс.).

Сравнение предлагаемых зарплат по 20 наиболее востребованным профессиям с медианной предлагаемой зарплатой в Алтайском крае