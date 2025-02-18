НОВОСТИОбщество

На Алтае медсестры одни из самых востребованных, но зарплата оставляет желать лучшего

Другими словами, не всегда массовый спрос гарантирует высокие заработки

18 февраля 2025, 11:43, ИА Амител

Медсестра / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Медсестра / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае специалисты, на которых очень высокий спрос, не всегда получают большие зарплаты, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

В январе – феврале 2025 года медиана предлагаемой зарплаты (средняя предлагаемая зарплата) в Алтайском крае – 58 800 рублей.

"Не всегда массовый спрос на специалистов гарантирует им высокие заработки. Пример тому администраторы, медицинские сестры и братья. Эти профессии вошли в топ-20 наиболее востребованных, но при этом уровень зарплатных предложений для них составил 40 тыс. рублей в среднем, что составляет 68% от актуальной медианы предлагаемых зарплат в Алтайском крае", – говорится в исследовании.

Первое место в топе профессий с наиболее массовым спросом заняли менеджеры по продажам и по работе с клиентами – для них было открыто 7% от всех предложений о работе. В среднем им предлагают 68,3 тыс. рублей, что на 16% больше медианы предлагаемых зарплат в регионе.

Также работодатели готовы платить выше среднего по рынку курьерам (192,4 тыс. рублей), водителям (155 тыс.), машинистам (125,8 тыс.), сварщикам (117,5 тыс.), электромонтажникам (65 тыс.) и врачам (63,1 тыс.).

Сравнение предлагаемых зарплат по 20 наиболее востребованным профессиям с медианной предлагаемой зарплатой в Алтайском крае

Медицинская сестра / Фото: unsplash.com

На Алтае медсестры хотят получать 54 тысячи рублей, а им предлагают гораздо меньше

В крае за год больше всего выросли зарплатные ожидания у медсестер и медбратьев
НОВОСТИЗдоровье
Алтайский край зарплаты

Комментарии 8

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Гость

12:04:35 18-02-2025

этим дефицит и объясняется.
платить попробуйте, чтобы люди не за идею, и , так сказать, не за общее дело работали.
а то средняя зп по отделению, мягко говоря, так себе стимул.
к учителям это тоже относится

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Гость

12:38:25 18-02-2025

Гость (12:04:35 18-02-2025) этим дефицит и объясняется.платить попробуйте, чтобы люд... Тут не только и, возможно, даже не столько оплата. Тут еще условия работы. Далеко не каждая согласится в режиме нон-стоп разгребать весь тот организационный бардак, который сваливают по нисходящей сверху вниз на медсестру. Даже за двойную оплату.

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Гость

13:11:26 18-02-2025

Гость (12:38:25 18-02-2025) Тут не только и, возможно, даже не столько оплата. Тут еще у...
здесь Вы правы.

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Гость

12:11:28 18-02-2025

Один процент это "одни из самых востребованных"? Уборщица и та 2%.

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Шинник

12:13:57 18-02-2025

грузчик - 50 000
разнорабочий - 57 500
курьер - 192 000
😢

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Гость

14:26:50 18-02-2025

Шинник (12:13:57 18-02-2025) грузчик - 50 000разнорабочий - 57 500курьер - 192 00... а в сумме - миллионер ))

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Гость

14:00:08 18-02-2025

Медички клёвые )

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Гость

16:22:18 18-02-2025

Гость (14:00:08 18-02-2025) Медички клёвые )... Подтверждаю

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