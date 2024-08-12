На Алтае медсестры хотят получать 54 тысячи рублей, а им предлагают гораздо меньше

В крае за год больше всего выросли зарплатные ожидания у медсестер и медбратьев

12 августа 2024, 14:40, ИА Амител

Медицинская сестра / Фото: unsplash.com

Исследовательский центр "Зарплаты.ру" проанализировал вакансии и резюме младшего и среднего медперсонала в Алтайском крае и выявил разницу между зарплатными ожиданиями и предложениями.

"Медианная заработная плата за год по среднему и младшему медперсоналу выросла на 8% и составила 35 тыс. рублей. По профессиям медианные зарплаты за год увеличились у медсестер и медбратьев - на 6%, до 38 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

При этом средняя ожидаемая зарплата со стороны соискателей выросла за год на 44% и составила 46,1 тыс. рублей. А больше всего выросли зарплатные ожидания у медсестер и медбратьев - на 49%, до 54,7 тыс. рублей.

Отмечается, что за год в Алтайском крае спрос на средний и младший медицинский персонал со стороны работодателей вырос на 8%. Наибольший спрос приходится на медсестер и медбратьев (70% от всех размещенных вакансий младшего и среднего медперсонала). На втором месте по востребованности - фельдшеры (15%).

Ранее жители Барнаула заявили, что медсестры и медбратья - это одна из самых недооцененных профессий, поскольку они постоянно сталкиваются с несоответствием объемов работы и размером зарплаты.