На Алтае медсестры хотят получать 54 тысячи рублей, а им предлагают гораздо меньше
В крае за год больше всего выросли зарплатные ожидания у медсестер и медбратьев
12 августа 2024, 14:40, ИА Амител
Исследовательский центр "Зарплаты.ру" проанализировал вакансии и резюме младшего и среднего медперсонала в Алтайском крае и выявил разницу между зарплатными ожиданиями и предложениями.
"Медианная заработная плата за год по среднему и младшему медперсоналу выросла на 8% и составила 35 тыс. рублей. По профессиям медианные зарплаты за год увеличились у медсестер и медбратьев - на 6%, до 38 тыс. рублей", - говорится в исследовании.
При этом средняя ожидаемая зарплата со стороны соискателей выросла за год на 44% и составила 46,1 тыс. рублей. А больше всего выросли зарплатные ожидания у медсестер и медбратьев - на 49%, до 54,7 тыс. рублей.
Отмечается, что за год в Алтайском крае спрос на средний и младший медицинский персонал со стороны работодателей вырос на 8%. Наибольший спрос приходится на медсестер и медбратьев (70% от всех размещенных вакансий младшего и среднего медперсонала). На втором месте по востребованности - фельдшеры (15%).
Ранее жители Барнаула заявили, что медсестры и медбратья - это одна из самых недооцененных профессий, поскольку они постоянно сталкиваются с несоответствием объемов работы и размером зарплаты.
14:55:00 12-08-2024
"Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:
1. Приравняйте коррупцию к измене Родине, а коррупционеров - к прелателям, вплоть до седьмого колена...
2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемым. Это - военные, учителя и врачи...
И самое главное - работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому.
Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего... "
5-й пример-министр Израиля Голда Меир
16:29:34 12-08-2024
иш чаво!