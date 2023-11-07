На Алтае менее половины семей с детьми могут позволить себе арендовать жилье
Семейный доход должен составлять 75,8 тыс. рублей, чтобы хватило на аренду и повседневные расходы
07 ноября 2023, 11:29, ИА Амител
Алтайский край занял 54-е место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми, сообщает РИА Новости.
Доступность аренды жилья определяется долей семей, которые могут оплачивать съемную типовую двухкомнатную квартиру и повседневные расходы. Предполагается, что семья, в которой двое взрослых и двое детей, тратит на аренду жилья 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, а оставшиеся 30% – на прочие расходы. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2023 год индивидуально для каждого региона.
"В Алтайском крае доля семей, которые могут арендовать квартиру в 2023 году, – 45,3%", – говорится в исследовании.
При этом семейный доход должен составлять в регионе 75,8 тыс. рублей, чтобы хватило и на аренду жилья, и на повседневные расходы.
Соседняя Республика Алтай находится на 78-м месте в рейтинге. Там лишь 23,9% семей могут позволить себе аренду жилья. Семейный доход должен составлять 106,7 тыс. рублей.
Возглавляет рейтинг Кемеровская область: 70,2% семей с двумя детьми имеют возможность арендовать жилье, для этого им необходим доход в размере 75,1 тыс. рублей.
11:55:03 07-11-2023
Аренда??? Серьезно? Разве семьи с детьми должны мотыляться по съемным квартирам?
12:06:31 07-11-2023
Гость (11:55:03 07-11-2023) Аренда??? Серьезно? Разве семьи с детьми должны мотыляться п... Приходится "мотыляться", если не хватает средств на своё жильё :(
12:20:31 07-11-2023
Гость (12:06:31 07-11-2023) Приходится "мотыляться", если не хватает средств на своё жил... Сначала жилье - потом дети.. но у нас страна непуганых ...
12:24:53 07-11-2023
Гость (12:20:31 07-11-2023) Сначала жилье - потом дети.. но у нас страна непуганых ...... ну тогда есть шанс остаться без детей или просто стать старым
12:32:58 07-11-2023
Гость (12:24:53 07-11-2023) ну тогда есть шанс остаться без детей или просто стать стар... И шанс не сделать детей несчастными. Полжизни возить их по съемным хатам, Выпустить в взрослую жизнь что бы они там же мотылялись искали съем, впахивали себе на ипотеку лет 25 до пенсии. Спасибо не скажут. Замкнутый круг, родят внуков и все по новой. Люди эгоисты - ямать буду рожать. А куда??
14:13:00 07-11-2023
Гость (12:32:58 07-11-2023) впахивали себе на ипотеку лет 25 до пенсии это хоть как детям придется делать, чем квартира родителей поможет? Или двумя поколениями жить вместе, но зато в своей родной однушечки?
14:34:25 07-11-2023
Гость (14:13:00 07-11-2023) это хоть как детям придется делать, чем квартира родителей ... Рожать в никуда не надо. повторюсь. Читать не умеете?
15:37:23 07-11-2023
Гость (14:34:25 07-11-2023) Рожать в никуда не надо. повторюсь. Читать не умеете?... это ты читай, есть квартира у родителей, дальше что? Чем это поможет когда но вырастет? Ребенку на 2 летие еще одну квартиру купить? Спасибо за совет.
19:46:12 07-11-2023
Гость (14:34:25 07-11-2023) Рожать в никуда не надо. повторюсь. Читать не умеете?... Они больше ни на что не способны, увы. Живут инстинктами и ждут подачек в виде льгот и пособий, которые из нашего кармана им выплачивают
16:11:18 07-11-2023
Гость (12:32:58 07-11-2023) И шанс не сделать детей несчастными. Полжизни возить их по с... Таким как вы с такими суждениями - лучше не размножаться. Детей счастливыми и воспитать можно и на съемной квартире или совместном проживании с родителями. У всех по разному. Много сейчас соц.программ и пособий, чтобы помогать. Вы либо не осведомленный, либо в вакууме живете и несчастный человек со скудоумным суждением. Живите в одиночку, вам вероятно полезно.
17:03:19 07-11-2023
Гость (16:11:18 07-11-2023) Таким как вы с такими суждениями - лучше не размножаться. Де...Много сейчас соц.программ и пособий, чтобы помогать. Вы либо не осведомленный, либо в вакууме живете и несчастный человек со скудоумным Опять одна у вас только надежда на выплаты и пособия. Вам бы лишь паразитировать!
17:48:18 07-11-2023
Гость (12:20:31 07-11-2023) Сначала жилье - потом дети.. но у нас страна непуганых ...... Потом детей может и не быть. После 30 лет первого ребенка зачать и выносить не каждый может.
19:46:47 07-11-2023
Гость (17:48:18 07-11-2023) Потом детей может и не быть. После 30 лет первого ребенка за... Ну и странные люди минусуют. Полно случаев, когда рождение детей сначала откладывают, а потом не могут зачать.
12:16:31 07-11-2023
Гость (11:55:03 07-11-2023) Аренда??? Серьезно? Разве семьи с детьми должны мотыляться п... Рожают без оглядки.
12:42:03 07-11-2023
Всё во имя человека ,всё для блага человека...М-да-а...
13:04:03 07-11-2023
Интересно, а какую цифру они взяли за 2-х квартиру. 10 000 рублей?
13:11:33 07-11-2023
Гость (13:04:03 07-11-2023) Интересно, а какую цифру они взяли за 2-х квартиру. 10 000 р... Ну может на ВРЗ или Новоалтайке, Южном.. или такого качества что тараканы сбежали давно.
15:24:56 07-11-2023
Гость (13:11:33 07-11-2023) Ну может на ВРЗ или Новоалтайке, Южном.. или такого качества... поживите в Новоалтайске. самый большой ценник снять квартиру именно там. дороже Барнаула
15:24:35 07-11-2023
Гость (13:04:03 07-11-2023) Интересно, а какую цифру они взяли за 2-х квартиру. 10 000 р... На Новосиликатном, например. Конечно, Тихий Благополучный Центр будет снять непросто...
13:42:13 07-11-2023
Минусуют что рожают в никуда..ха
16:31:04 07-11-2023
Гость (13:42:13 07-11-2023) Минусуют что рожают в никуда..ха... Да живи ты со своими котиками. Вкударождённая.
18:22:40 07-11-2023
Гость (16:31:04 07-11-2023) Да живи ты со своими котиками. Вкударождённая.... Неугадала.или не угадал. Меня родили дали квартиру. Я родила, ребенку к 18 летию купила квартиру. А вы пыхтите пять поколений на 20 метрах.
21:21:58 07-11-2023
Гость (18:22:40 07-11-2023) Неугадала.или не угадал. Меня родили дали квартиру. Я родила... ты уж определись - "не" с глаголами раздельно пишется или нет. Всю жизнь свою дитачку обеспечивать будешь? Ну молодец, чё. Вот только на что дитачка без тебя способна? Наверное, за мамкиной юбкой норм.
19:41:55 07-11-2023
Гость (13:42:13 07-11-2023) Минусуют что рожают Быдлу не нравится, когда его основную функцию воспроизведения себе подобных кто-то критикует)
19:49:17 07-11-2023
Гость (13:42:13 07-11-2023) Минусуют что рожают в никуда..ха... Рожают, пока здоровье позволяет. А квартира - дело наживное. Мы своего родили, не имея жилья. А сейчас жалеем, что только одного родили. Так как и жилье есть, и деньги, и хорошая работа. Только возраст уже такой, что рожать нельзя.
17:38:19 07-11-2023
Гость (13:11:33 07-11-2023) Ну может на ВРЗ или Новоалтайке, Южном.. или такого качества... А чем ВРЗ вам плохо! Живу здесь, отличный тихий район!
19:33:30 07-11-2023
Светлана (17:38:19 07-11-2023) А чем ВРЗ вам плохо! Живу здесь, отличный тихий район!... Нене. Вообще ничего. ))
18:01:34 07-11-2023
Как народ заслуживает, так он и живёт. А что социалка, это что кости с барского стола.