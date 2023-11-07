На Алтае менее половины семей с детьми могут позволить себе арендовать жилье

Семейный доход должен составлять 75,8 тыс. рублей, чтобы хватило на аренду и повседневные расходы

07 ноября 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Алтайский край занял 54-е место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми, сообщает РИА Новости.

Доступность аренды жилья определяется долей семей, которые могут оплачивать съемную типовую двухкомнатную квартиру и повседневные расходы. Предполагается, что семья, в которой двое взрослых и двое детей, тратит на аренду жилья 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, а оставшиеся 30% – на прочие расходы. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2023 год индивидуально для каждого региона.

"В Алтайском крае доля семей, которые могут арендовать квартиру в 2023 году, – 45,3%", – говорится в исследовании.

При этом семейный доход должен составлять в регионе 75,8 тыс. рублей, чтобы хватило и на аренду жилья, и на повседневные расходы.

Соседняя Республика Алтай находится на 78-м месте в рейтинге. Там лишь 23,9% семей могут позволить себе аренду жилья. Семейный доход должен составлять 106,7 тыс. рублей.

Возглавляет рейтинг Кемеровская область: 70,2% семей с двумя детьми имеют возможность арендовать жилье, для этого им необходим доход в размере 75,1 тыс. рублей.