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Семьи с двумя детьми в России предложили признать многодетными

Автор инициативы отметил, что в стране мало семей с тремя и более детьми

13 июля 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил признать семьи с двумя детьми многодетными. Об этом сообщает РИА Новости.

Дванков призвал дать семьям с двумя детьми статус многодетных на федеральном уровне. Политик отметил, что в России не много семей с тремя и более детьми.

Многие,по его мнению, останавливаются на двух детях, потому что содержать большую семью сложно.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, который запрещает самовыгул животных.

Хорошие новости инициативы

Комментарии 5

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вася

19:59:18 13-07-2023

Новый люд ищет долбанутых в электорате. Помогаю даванкову Предлогай отец герой если 3 ребенка от разных браков!

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Светлана

22:21:04 13-07-2023

Два ребёнка - это не многодетная семья ни разу.

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Гость

00:09:50 14-07-2023

А если будет мало с двумя детьми, то предлагаю давать статус многодетных с одним ребенком.)

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Гость

09:10:54 14-07-2023

Гость (00:09:50 14-07-2023) А если будет мало с двумя детьми, то предлагаю давать статус... А давайте сразу и без детей в многодетных записывать)))))))

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Гость

11:18:53 14-07-2023

Гость (09:10:54 14-07-2023) А давайте сразу и без детей в многодетных записывать)))))))... я согласна

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