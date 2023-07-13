Семьи с двумя детьми в России предложили признать многодетными
Автор инициативы отметил, что в стране мало семей с тремя и более детьми
13 июля 2023, 17:57, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил признать семьи с двумя детьми многодетными. Об этом сообщает РИА Новости.
Дванков призвал дать семьям с двумя детьми статус многодетных на федеральном уровне. Политик отметил, что в России не много семей с тремя и более детьми.
Многие,по его мнению, останавливаются на двух детях, потому что содержать большую семью сложно.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, который запрещает самовыгул животных.
19:59:18 13-07-2023
Новый люд ищет долбанутых в электорате. Помогаю даванкову Предлогай отец герой если 3 ребенка от разных браков!
22:21:04 13-07-2023
Два ребёнка - это не многодетная семья ни разу.
00:09:50 14-07-2023
А если будет мало с двумя детьми, то предлагаю давать статус многодетных с одним ребенком.)
09:10:54 14-07-2023
Гость (00:09:50 14-07-2023) А если будет мало с двумя детьми, то предлагаю давать статус... А давайте сразу и без детей в многодетных записывать)))))))
11:18:53 14-07-2023
Гость (09:10:54 14-07-2023) А давайте сразу и без детей в многодетных записывать)))))))... я согласна