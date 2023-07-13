Семьи с двумя детьми в России предложили признать многодетными

Автор инициативы отметил, что в стране мало семей с тремя и более детьми

13 июля 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил признать семьи с двумя детьми многодетными. Об этом сообщает РИА Новости.

Дванков призвал дать семьям с двумя детьми статус многодетных на федеральном уровне. Политик отметил, что в России не много семей с тремя и более детьми.

Многие,по его мнению, останавливаются на двух детях, потому что содержать большую семью сложно.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, который запрещает самовыгул животных.