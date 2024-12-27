На Алтае многодетная семья пострадала при пожаре в жилом доме
Причину возгорания еще не установили
27 декабря 2024, 20:30, ИА Амител
В Республике Алтай в селе Соузга на улице Мичурина произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Алтай.
На момент прибытия пожарных огонь охватил стену дома. Пожар ликвидировали практически час, его площадь составила 100 "квадратов".
"В результате пожара пострадали 14-летний юноша, 43-летний мужчина и 64-летняя женщина", – рассказали в МЧС.
Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Спасатели оказали первую помощь и психологическую поддержку троим детям – четырех и восьми лет, а также их матери.
На месте происшествия работали 37 человек и 11 единиц техники, из них 15 специалистов и четыре единицы техники от МЧС России. Причины возгорания устанавливаются.
Комментарии 0