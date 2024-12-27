На Алтае многодетная семья пострадала при пожаре в жилом доме

Причину возгорания еще не установили

27 декабря 2024, 20:30, ИА Амител

Пожар в Соузге / Фото: пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Алтай

В Республике Алтай в селе Соузга на улице Мичурина произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Алтай.

На момент прибытия пожарных огонь охватил стену дома. Пожар ликвидировали практически час, его площадь составила 100 "квадратов".

"В результате пожара пострадали 14-летний юноша, 43-летний мужчина и 64-летняя женщина", – рассказали в МЧС.

Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Спасатели оказали первую помощь и психологическую поддержку троим детям – четырех и восьми лет, а также их матери.

На месте происшествия работали 37 человек и 11 единиц техники, из них 15 специалистов и четыре единицы техники от МЧС России. Причины возгорания устанавливаются.