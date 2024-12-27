Пожар в "девятиэтажке" едва не унес жизни троих жителей Барнаула

Между этажами загорелся диван и "деревянный хлам"

27 декабря 2024, 19:00, ИА Амител

Пожар на улице Горно-Алтайской / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле в девятиэтажном жилом доме на улице Горно-Алтайской произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На площадке между третьим и четвертым этажами загорелись диван и деревянный мусор, что вызвало сильное задымление на верхних этажах дома.

Пожарные эвакуировали из задымленного подъезда трех человек. Еще десять жителей сами вышли из горящего здания.

Пожар ликвидировали на площади 10 "квадратов". В тушении участвовали 14 специалистов и три единицы техники.