На Алтае молодую мать осудят за утонувшего на ее глазах двухлетнего сына

Инцидент произошел 10 августа на реке Мульте — выпившая женщина решила искупаться, оставив ребенка на берегу

31 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: altai.sledcom.ru

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 22-летней жительницы села Усть-Коксинского района. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, ее обвиняют в гибели двухлетнего сына летом 2023 года – ребенок утонул в реке.

По версии следователей, 10 августа обвиняемая, будучи пьяной, пошла купаться на реку Мульту с двухлетним сыном, которого оставила на берегу без присмотра. Находясь в воде, она увидела, что ребенок тоже вошел в воду. Женщина не предприняла мер и через некоторое время мальчика стало сносить течением горной реки.

Мать попыталась спасти малыша, однако сделать ей этого не удалось и она вызвала спасателей. Тело ребенка было найдено примерно в 700 метрах ниже по течению.

Как считают правоохранители, смерть ребенка наступила в результате преступной небрежности его матери – ее обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.