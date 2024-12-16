На Алтае мошенник не позволил жителю купить пистолет с пулями

Мужчина оформил заказ и несколько дней переписывался с продавцом

16 декабря 2024, 10:35, ИА Амител

Пневматический пистолет / Фото: unsplash.com / Anastassia Anufrieva

В Алтайском крае 59-летнего мужчину обманули при покупке пневматического оружия, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился житель Камня-на-Оби, на одном из сайтов нашел объявление о продаже пневматического оружия.

"Решил приобрести пневматический пистолет вместе с пулями, оформил заказ на сумму свыше 5000 рублей. Последующие два дня злоумышленник был на связи и обещал в скором времени доставить товар", – рассказали в ведомстве.

Через несколько дней продавец удалил всю переписку, тогда мужчина понял, что его обманули. Правоохранители возбудили дело по факту мошенничества.