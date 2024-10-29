На Алтае мошенник несколько раз сходил в сауну за счет обманутой на 2 млн руб. жертвы

Когда потерпевшему стали приходить SMS-оповещения о списании денег, он обратился в полицию

29 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Задержанный с деньгами / Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле правоохранители задержали 40-летнего мужчину за мошенничество в особо крупном размере, сообщает алтайское МВД.

"Фигурант целенаправленно приехал в поселок Сафроново, чтобы похитить у кого-нибудь деньги. Выдавая себя за представителя строительной компании, он прошелся по центральной улице, предлагая жителям устроиться на высокооплачиваемую работу. Таким предложением заинтересовался 54-летний местный житель", – рассказали в ведомстве.

Аферист заявил сельчанину, что для трудоустройства необходимо собрать пакет документов, а также оформить банковскую карту для перечисления зарплаты. А для ее оформления им нужно вместе поехать в Барнаул.

В дальнейшем подозреваемый, используя данные банковской карты, получил доступ к онлайн-кабинету и взял кредит на 2 млн рублей.

"Стал распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению: раздал долги и несколько раз за счет ничего не подозревавшего потерпевшего побывал в сауне. Когда последнему стали приходить SMS-оповещения о списании денег, он обратился в полицию", – отметили в МВД.

Злоумышленника задержали в Барнауле возле банкомата, когда тот снял 670 тысяч рублей с карты сельчанина. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.