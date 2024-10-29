На Алтае мошенник несколько раз сходил в сауну за счет обманутой на 2 млн руб. жертвы
Когда потерпевшему стали приходить SMS-оповещения о списании денег, он обратился в полицию
29 октября 2024, 10:30, ИА Амител
В Барнауле правоохранители задержали 40-летнего мужчину за мошенничество в особо крупном размере, сообщает алтайское МВД.
"Фигурант целенаправленно приехал в поселок Сафроново, чтобы похитить у кого-нибудь деньги. Выдавая себя за представителя строительной компании, он прошелся по центральной улице, предлагая жителям устроиться на высокооплачиваемую работу. Таким предложением заинтересовался 54-летний местный житель", – рассказали в ведомстве.
Аферист заявил сельчанину, что для трудоустройства необходимо собрать пакет документов, а также оформить банковскую карту для перечисления зарплаты. А для ее оформления им нужно вместе поехать в Барнаул.
В дальнейшем подозреваемый, используя данные банковской карты, получил доступ к онлайн-кабинету и взял кредит на 2 млн рублей.
"Стал распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению: раздал долги и несколько раз за счет ничего не подозревавшего потерпевшего побывал в сауне. Когда последнему стали приходить SMS-оповещения о списании денег, он обратился в полицию", – отметили в МВД.
Злоумышленника задержали в Барнауле возле банкомата, когда тот снял 670 тысяч рублей с карты сельчанина. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.
11:13:03 29-10-2024
задержали --- да неужели
12:23:01 29-10-2024
Вот идиот. Не мог левую симкарту за 100 рублей купить, чтобы потерпевшему СМС не приходили? Сэкономил называется.