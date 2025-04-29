На Алтае мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с "Приорой"

Водитель легковушки не уступил байкеру дорогу

29 апреля 2025, 14:22, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Улаган Республики Алтай 42-летний мотоциклист серьезно пострадал при столкновении с легковушкой, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 28 апреля около 10:30.

Предварительно установили, что 54-летний местный житель за рулем автомобиля "Лада Приора" ехал со стороны дома № 2б по улице Трактовой в направлении дома № 2/1 по улице Спортивной. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся по главной дороге мотоциклом Racer под управлением 42-летнего жителя села Чибиля.

Байкера с тяжелыми травмами госпитализировали. Полиция проводит проверку.

В этот же день в Горном Алтае погиб водитель при опрокидывании иномарки.