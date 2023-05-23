На Алтае мотоциклист сбил собаку и попал в аварию

Пассажирке потребовалась госпитализация

23 мая 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Женщина пострадала в результате ДТП с мотоциклом в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 22 мая около 20:15. 39-летний местный житель ехал на байке Virago и сбил выбежавшую на дорогу собаку. После этого он не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла.

"В результате ДТП в республиканскую больницу с травмой ноги была госпитализирована пассажир мотоцикла – 48-летняя местная жительница", – рассказали в ведомстве.

В отношении водителя возбудили дело по ч. 2 ст. 12.24. КоАП РФ. Выжила ли собака, в полиции не уточнили.