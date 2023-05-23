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На Алтае мотоциклист сбил собаку и попал в аварию

Пассажирке потребовалась госпитализация

23 мая 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф
Фото: 04.мвд.рф

Женщина пострадала в результате ДТП с мотоциклом в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 22 мая около 20:15. 39-летний местный житель ехал на байке Virago и сбил выбежавшую на дорогу собаку. После этого он не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. 

"В результате ДТП в республиканскую больницу с травмой ноги была госпитализирована пассажир мотоцикла – 48-летняя местная жительница", – рассказали в ведомстве.

В отношении водителя возбудили дело по ч. 2 ст. 12.24. КоАП РФ. Выжила ли собака, в полиции не уточнили.

Комментарии 10

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гостья

15:02:37 23-05-2023

странно,собака виновата

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Гость

15:15:02 23-05-2023

А собака?

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Гость

15:25:19 23-05-2023

А с собачкой всё нормально- пёсик кушает и какает хорошо. Какашки ровные, блестящие, привлекательной правильной формы.

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Гость

15:42:42 23-05-2023

А как на запах то какахи ? с адреналином?

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Гость

15:44:10 23-05-2023

Ава́рия — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, непредвиденный выход из строя оборудования или механизмов, разрушение зданий или инфраструктуры в результате которых становится невозможным дальнейшее функционирование объекта. Неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ. ---- Пользуйтесь интернетом.

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Отстрельщик собак

16:17:11 23-05-2023

Вот поэтому и надо отстреливать бродячих и на "самовыгуле" собак. А если сорвалась с цепи, найти хозяина и наложить огромный штраф и взыскание в пользу пострадавших людей и ущерба имуществу. Собаку, разумеется, утилизировать.

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Гость

16:18:30 23-05-2023

Дома будешь умничать. Авария значит так и надо.

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Гость

15:05:23 24-05-2023

Не отстреливать. Уже дальше пошли. На СВО, разминировать.

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Гость

16:26:47 24-05-2023

Гость (15:05:23 24-05-2023) Не отстреливать. Уже дальше пошли. На СВО, разминировать.... Что она, собака, дура что ли, размнировать? Один раз на мину наступит, а второй уже кукиш с маслом- они быстро учатся...

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Гость

10:09:22 25-05-2023

Гость (16:26:47 24-05-2023) Что она, собака, дура что ли, размнировать? Один раз на мину... Одного раза собачке будет достаточно чтобы переселиться на небеса.

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