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Появились подробности ДТП, в результате которого зажало женщину в красной иномарке

Автомобилистку госпитализировали

23 мая 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности ДТП, которое произошло вечером 22 мая на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Молодёжной в Барнауле.

Предварительно установили, что водитель – женщина 1991 года рождения – ехала на Toyota Sera. При развороте по зелёному сигналу светофора на перекрёстке она не уступила дорогу движущемуся со встречного направления автомобилю "УАЗ-Хантер", за рулём которого был мужчина 1989 года рождения. 

В результате машины столкнулись. Женщина получила травмы, ей оказали медпомощь в первой в горбольнице, госпитализирована. Полиция проводит проверку.

Комментарии 14

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Гость

11:48:25 23-05-2023

Долеталась...

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Гость

12:01:33 23-05-2023

Она разворачивались. А летел уазик.)

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Гость

12:11:25 23-05-2023

А тормозил ли Хантер в целях предотвращения аварийной ситуации или с теми же словами "долеталась" валил по полной как на танке! Если тормозная система конечно исправна.. Может даже для этих целей и выехал покататься на таком авто в центр города? В итоге стояло здоровья девушки таких нравоучений?

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Гость

14:28:10 23-05-2023

Гость (12:11:25 23-05-2023) А тормозил ли Хантер в целях предотвращения аварийной ситуац... Формально только ПДД, а эмоции оставь себе. Она не девушка и не красавица, а участник дорожного движения-водитель

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Гость

12:13:26 23-05-2023

курица хотела и получила.

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Гость

15:59:51 23-05-2023

Гость (12:13:26 23-05-2023) курица хотела и получила.... не хотела, но получила.

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Гость

12:17:47 23-05-2023

Про Хантер ничего не написан. Похоже, что и не летел и тормозил. Но может еще допишут попозже. Типа, превысил

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Гость

12:38:38 23-05-2023

По видео Хантер ускоряется вместо торможения

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Ольга,

12:40:36 23-05-2023

Всём надо быть внимательнее не дороге, Ну и уважать друг, друга! Люди будьте людьми!

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Гость

12:55:52 23-05-2023

Барышню жалко, здоровья ей, конечно. Но ПДД обязательны для всех...

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Гость

13:00:54 23-05-2023

не ча на ентой перделке против уазика переть. не ча

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Гость

13:45:12 23-05-2023

Водительницу не оправдываю, но есть такая категория водителей: "бей, ты прав!" Тоже хотелось бы узнать , был ли у УАЗа тормозной путь.

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Гость

13:53:32 23-05-2023

В предыдущей версии этой новости гражданка ещё была "девушкой"...

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Гость

15:09:01 23-05-2023

" она не уступила дорогу "....ну не привыкла "дама" уступать )))

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