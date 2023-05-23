Появились подробности ДТП, в результате которого зажало женщину в красной иномарке

Автомобилистку госпитализировали

23 мая 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности ДТП, которое произошло вечером 22 мая на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Молодёжной в Барнауле.

Предварительно установили, что водитель – женщина 1991 года рождения – ехала на Toyota Sera. При развороте по зелёному сигналу светофора на перекрёстке она не уступила дорогу движущемуся со встречного направления автомобилю "УАЗ-Хантер", за рулём которого был мужчина 1989 года рождения.

В результате машины столкнулись. Женщина получила травмы, ей оказали медпомощь в первой в горбольнице, госпитализирована. Полиция проводит проверку.