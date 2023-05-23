Появились подробности ДТП, в результате которого зажало женщину в красной иномарке
Автомобилистку госпитализировали
23 мая 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: amic.ru
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности ДТП, которое произошло вечером 22 мая на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Молодёжной в Барнауле.
Предварительно установили, что водитель – женщина 1991 года рождения – ехала на Toyota Sera. При развороте по зелёному сигналу светофора на перекрёстке она не уступила дорогу движущемуся со встречного направления автомобилю "УАЗ-Хантер", за рулём которого был мужчина 1989 года рождения.
В результате машины столкнулись. Женщина получила травмы, ей оказали медпомощь в первой в горбольнице, госпитализирована. Полиция проводит проверку.
11:48:25 23-05-2023
Долеталась...
12:01:33 23-05-2023
Она разворачивались. А летел уазик.)
12:11:25 23-05-2023
А тормозил ли Хантер в целях предотвращения аварийной ситуации или с теми же словами "долеталась" валил по полной как на танке! Если тормозная система конечно исправна.. Может даже для этих целей и выехал покататься на таком авто в центр города? В итоге стояло здоровья девушки таких нравоучений?
14:28:10 23-05-2023
Гость (12:11:25 23-05-2023) А тормозил ли Хантер в целях предотвращения аварийной ситуац... Формально только ПДД, а эмоции оставь себе. Она не девушка и не красавица, а участник дорожного движения-водитель
12:13:26 23-05-2023
курица хотела и получила.
15:59:51 23-05-2023
Гость (12:13:26 23-05-2023) курица хотела и получила.... не хотела, но получила.
12:17:47 23-05-2023
Про Хантер ничего не написан. Похоже, что и не летел и тормозил. Но может еще допишут попозже. Типа, превысил
12:38:38 23-05-2023
По видео Хантер ускоряется вместо торможения
12:40:36 23-05-2023
Всём надо быть внимательнее не дороге, Ну и уважать друг, друга! Люди будьте людьми!
12:55:52 23-05-2023
Барышню жалко, здоровья ей, конечно. Но ПДД обязательны для всех...
13:00:54 23-05-2023
не ча на ентой перделке против уазика переть. не ча
13:45:12 23-05-2023
Водительницу не оправдываю, но есть такая категория водителей: "бей, ты прав!" Тоже хотелось бы узнать , был ли у УАЗа тормозной путь.
13:53:32 23-05-2023
В предыдущей версии этой новости гражданка ещё была "девушкой"...
15:09:01 23-05-2023
" она не уступила дорогу "....ну не привыкла "дама" уступать )))