На Алтае МРТ за 168 млн не могут установить в больнице из-за сорванного ремонта
Магнитно-резонансный томограф прибыл в медучреждение в конце октября
19 ноября 2024, 12:10, ИА Амител
В конце октября магнитно-резонансный томограф за 168 млн рублей поступил в больницу № 2 Рубцовска. Однако установить его не смогли – подрядчик сорвал сроки по капремонту помещения, пишет региональное отделение Народного фронта.
"Магнитно-резонансный томограф стоимостью 168 млн рублей уже две недели простаивает без дела. Подрядчик обещает подготовить помещение к Новому году", – рассказали общественники.
Ремонт помещения под МРТ начался в июле и должен был завершиться в конце августа. На него выделили 4 млн рублей.
Прокуратура города взяла ситуацию на контроль. Народный фронт направил официальное обращение в краевой Минздрав. Подрядная организация получит деньги лишь после того, как капремонт полностью завершится.
12:54:28 19-11-2024
Этот беспредел закончится в крае. Выделяются дегежные средства, есть люди которые должны осуществлять контроьь за выполнением работ. А дела нет. Нужно более жесче спрашивать за сорваннын сроки выполняемых работ?
12:55:17 19-11-2024
Этот беспредел закончится в крае. Выделяются дегежные средства, есть люди которые должны осуществлять контроьь за выполнением работ. А дела нет. Нужно более жесче спрашивать за сорваннын сроки выполняемых работ?
12:58:25 19-11-2024
Капитальный ремонт за 4 миллиона? Это где такие цены? Или это по скидке или распродаже?
21:45:51 19-11-2024
МРТ? А КТ установить не пробовали?