НОВОСТИЗдоровье

На Алтае МРТ за 168 млн не могут установить в больнице из-за сорванного ремонта

Магнитно-резонансный томограф прибыл в медучреждение в конце октября

19 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

В конце октября магнитно-резонансный томограф за 168 млн рублей поступил в больницу № 2 Рубцовска. Однако установить его не смогли – подрядчик сорвал сроки по капремонту помещения, пишет региональное отделение Народного фронта.

"Магнитно-резонансный томограф стоимостью 168 млн рублей уже две недели простаивает без дела. Подрядчик обещает подготовить помещение к Новому году", – рассказали общественники.

Ремонт помещения под МРТ начался в июле и должен был завершиться в конце августа. На него выделили 4 млн рублей.

Прокуратура города взяла ситуацию на контроль. Народный фронт направил официальное обращение в краевой Минздрав. Подрядная организация получит деньги лишь после того, как капремонт полностью завершится.

Медики скорой помощи / Фото: amic.ru

Медики Алтая недовольны зарплатами после перерасчета в октябре. Что говорит Минздрав?

По словам медработников, им повысили оклады, но урезали надбавки, из-за чего доходы остались такими же, а то и стали меньше
НОВОСТИОбщество

Рубцовск медицина здравоохранение ремонт Больницы

Комментарии 4

Avatar Picture
Когда же

12:54:28 19-11-2024

Этот беспредел закончится в крае. Выделяются дегежные средства, есть люди которые должны осуществлять контроьь за выполнением работ. А дела нет. Нужно более жесче спрашивать за сорваннын сроки выполняемых работ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Когда же

12:55:17 19-11-2024

Этот беспредел закончится в крае. Выделяются дегежные средства, есть люди которые должны осуществлять контроьь за выполнением работ. А дела нет. Нужно более жесче спрашивать за сорваннын сроки выполняемых работ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Калькулятор

12:58:25 19-11-2024

Капитальный ремонт за 4 миллиона? Это где такие цены? Или это по скидке или распродаже?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:51 19-11-2024

МРТ? А КТ установить не пробовали?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров