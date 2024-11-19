На Алтае МРТ за 168 млн не могут установить в больнице из-за сорванного ремонта

Магнитно-резонансный томограф прибыл в медучреждение в конце октября

19 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

В конце октября магнитно-резонансный томограф за 168 млн рублей поступил в больницу № 2 Рубцовска. Однако установить его не смогли – подрядчик сорвал сроки по капремонту помещения, пишет региональное отделение Народного фронта.

"Магнитно-резонансный томограф стоимостью 168 млн рублей уже две недели простаивает без дела. Подрядчик обещает подготовить помещение к Новому году", – рассказали общественники.

Ремонт помещения под МРТ начался в июле и должен был завершиться в конце августа. На него выделили 4 млн рублей.

Прокуратура города взяла ситуацию на контроль. Народный фронт направил официальное обращение в краевой Минздрав. Подрядная организация получит деньги лишь после того, как капремонт полностью завершится.