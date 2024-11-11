Медики Алтая недовольны зарплатами после перерасчета в октябре. Что говорит Минздрав?
По словам медработников, им повысили оклады, но урезали надбавки, из-за чего доходы остались такими же, а то и стали меньше
11 ноября 2024, 06:15, ИА Амител
Далеко не все медицинские работники остались довольны перерасчетом зарплат, который проводят в Алтайском крае в рамках исполнения постановления правительства РФ. Напомним, по инициативе Владимира Путина в России приняли документ, по которому оклады медработников должны составлять не менее 50% от всей зарплаты.
Медики региона объясняют: оклады им действительно повысили, но при этом значительно сократили надбавки и премии. В итоге доходы остались такими же. А кто-то уверяет, что и вовсе стал получать меньше.
В региональном Минздраве amic.ru объяснили, что действуют строго в соответствии с федеральными рекомендациями. Также там подчеркнули, что не выявили фактов снижения зарплаты.
Было 55, стало 45
Недовольства медиков размером их "новых" зарплат появились в соцсетях в начале ноября.
"А зарплаты реально не хотят повысить, а то после повышения в октябре, зарплата стала меньше или на том же уровне, по итогу повышения то нет, повысили оклады, а другие надбавки урезали, в сумме ничего не повысилоcь", – пишет в комментариях один из участников сообщества Barnaul 22 (орфография и пунктуация сохранены).С этим же вопросом обратилась на прямую линию губернатора Виктора Томенко и Татьяна, которая работает медсестрой в Бийске. Она тоже сообщила, что ей увеличили оклад, но урезали надбавки.
"Да, оклад повысили, но ночные урезали на 50%, за стаж тоже убрали. Зарплата осталось на том же уровне. Чтобы как-то выживать нужно работать на две ставки, разве это справедливо? Задаём вопросы нашему руководству, говорят, зарплатные фонд не увеличился, денег нам не дали, так где правда?" – обращается женщина к главе региона (орфография и пунктуация сохранены). Amic.ru также пообщался с сотрудницей одной из городских больниц Барнаула. Она сообщила, что после перерасчета ее зарплата и вовсе сократилась на 10 тысяч рублей.
"На 10 тысяч меньше стала зарплата. Оклад больше сделали, а доплаты убрали. В том месяце было 55 тысяч, а в этом – уже 45 тысяч. Задумываюсь над увольнением", – рассказала медработница. Сообщения очень разные, поэтому объективную картину по зарплатам составить пока трудно. Можно лишь сделать вывод, что перерасчет заработных плат устроил точно не всех медработников.
Проблема касается не только Алтайского края, но и других регионов страны. Например, в начале ноября обращение к Владимиру Путину записали медики скорой помощи Иркутска, сообщает irk.ru. Они также пожаловались на "мнимое" повышение, после которого зарплата осталась прежней или стала ниже.
Как происходящее объясняют в Минздраве?
В Министерстве здравоохранения Алтайского края amic.ru пояснили, что регион приступил к исполнению одного из поручений Владимира Путина, данного им по итогам участия в Форуме будущих технологий в начале года. Тогда глава государства предложил повысить окладную часть зарплат медиков до 50%. Другими словами, не меньше половины всей зарплаты медработника должен составлять именно оклад, а не различные премии и надбавки.
"Министерством здравоохранения Алтайского края рассмотрены параметры по доведению окладов более 27,8 тыс. медицинских работников (врачей, среднего и младшего медицинского персонала) краевых государственных медицинских организаций, участвующих в базовой и территориальных программах обязательного медицинского страхования, до 50% фонда оплаты труда без учета компенсационных выплат и выплат по среднему заработку указанных медицинских организаций", – пояснили в краевом ведомстве.
В марте президентское поручение превратилось уже в постановление правительства РФ, а 9 июля приказ об изменении системы оплаты труда выпустил и алтайский Минздрав. Рассчитывать зарплаты по новой методике большинство медучреждений Алтайского края начало с 1 октября 2024 года.
При этом в ведомстве подчеркнули, что действовали строго в соответствии с рекомендациями федеральных Минздрава и Минтруда. Из них следует, что повышать оклады нужно "в пределах имеющегося фонда оплаты труда". То есть дополнительных денег на исполнение поручения регионам никто не выделял. Соответственно, увеличивать долю гарантированных выплат было рекомендовано за счет пересмотра расходов на премии и надбавки.
"Таким образом, повышение окладной части рассматривается как структурное преобразование и не направлено на повышение заработной платы работников подведомственных медицинских организаций", – сообщили в региональном Минздраве.
Так что частично недовольство медиков можно объяснить недопониманием. Они ожидали, что к уже имеющемуся доходу им прибавят еще и дополнительный процент оклада. Но суть изменений заключалась в другом.
Правда ли, что зарплаты стали ниже?
В краевом министерстве amic.ru ответили, что не выявили ни одного факта снижения зарплаты "при условии сохранения объема должностных обязанностей и объема выполняемой работы той же квалификации".
Как пояснили в ведомстве, этот вопрос прорабатывали еще при подготовке соответствующего приказа.
"При этом с целью сохранения уровня оплаты труда работников, сложившегося до вступления в силу приказа № 299, при условии сохранения объема должностных обязанностей и объема выполняемой работы той же квалификации, системой оплаты труда предусмотрена персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы. Таким образом, после внедрения новой системы оплаты труда снижения размера оплаты труда у работников подведомственных медицинских организаций произойти не должно", – говорится в пояснении. В пресс-службе Минздрава пояснили, что количество обращение от медиков по поводу зарплатной "реформы" было незначительным. Все они рассмотрены, а заявителям отправили ответы. При этом работа с подобными обращениями сейчас находится на особом контроле ведомства.
P.S. Если вы медик и ваш доход после изменения системы оплаты труда снизился, вы можете сообщить об этом в редакцию amic.ru.
07:08:48 11-11-2024
Многие в крае недовольны зарплатой!
Или что-то изменилось, и край вдруг оказался хотя бы в середине таблицы по зарплатам?
07:55:03 11-11-2024
Нужно их проверить на экстремизм и дискредитацию.
Попов - лучший!
09:21:59 11-11-2024
Гость (07:55:03 11-11-2024) Нужно их проверить на экстремизм и дискредитацию.Попов -... Попов "лучший" потому что как мы живём на МРОТ?
09:41:39 11-11-2024
Гость (07:55:03 11-11-2024) Нужно их проверить на экстремизм и дискредитацию.Попов -... Попов лучший потому, что живой на МРОТ, как мы???
12:23:12 11-11-2024
Нищий фельдшер (09:41:39 11-11-2024) Попов лучший потому, что живой на МРОТ, как мы??? ... да ладно повторять-то, мы с первого раза поняли что это неудачная шутка про Попова...
:-)
08:11:09 11-11-2024
В краевом министерстве ответили...что не выявили ни одного факта снижения зарплаты........Но тот факт что было 50, а стало 55 - это ведь повышение!!! У кого то и не пять, а только на 500 рублей повысилась зп., Но ведь это повышение.........так, что не бухтите, а работайте. А то что цены везде повысились......сие не от правительства зависит.
09:16:19 11-11-2024
Гость (08:11:09 11-11-2024) В краевом министерстве ответили...что не выявили ни одного ф... А когда з/п была 25000 тыс, а стала 22500,это тоже повышение?
09:51:05 11-11-2024
Нищий фельдшер (09:16:19 11-11-2024) А когда з/п была 25000 тыс, а стала 22500,это тоже повышение...
Повышение зп в 0,9 раз. Отрицательный рост, как говорится, главное чтобы была стабильность и единство страны в это тяжёлое время борьбы с нацизмом, когда мы находимся под давлением блаблабла трационные семейные ценности и духовность блаблабла
10:42:34 11-11-2024
Гость из будущего (09:51:05 11-11-2024) Повышение зп в 0,9 раз. Отрицательный рост, как говоритс...
Правильно, или повышение на -2500 рублей. Во всём виновата математика.
08:30:21 11-11-2024
Почему на главном фото кардиоцентр? Наверное там больше всего пожаловались)
08:44:23 11-11-2024
Объявить всех недовольных - экстремистами и шатателями лодки.
08:54:23 11-11-2024
Почему не рассказали что на содержание себя любимых бюджет увеличили, при этом не урезая ничего. И главный вопрос, если у сотрудников скорой такие высокие Зарплаты, то почему в расчетных листах пункт доплата до МРОТ. ???? Лицемеры одним словом
09:18:48 11-11-2024
Гость (08:54:23 11-11-2024) Почему не рассказали что на содержание себя любимых бюджет у... До октября доплата до МРОТ была 5 тыс, с октября стала 7 тыс
08:55:00 11-11-2024
Почему не рассказали что на содержание себя любимых бюджет увеличили, при этом не урезая ничего. И главный вопрос, если у сотрудников скорой такие высокие Зарплаты, то почему в расчетных листах пункт доплата до МРОТ. ???? Лицемеры одним словом
09:17:50 11-11-2024
Так это везде так. Финансирование края то не увеличили.
09:21:12 11-11-2024
Почему для тех ,от кого зависит прогресс и жизнь общества создаются какие то препятствия для их нормальной работы?Почему врачи ,учителя,преподаватели вузов в каком то обойдённом положении?Для других категорий быстро находят резервы для стимула,а здесь какая то безнадёга.
09:39:33 11-11-2024
Афиноген (09:21:12 11-11-2024) Почему для тех ,от кого зависит прогресс и жизнь общества со... Это капитализм, детка!
Если ты не приносишь прибыль, ты не вписался в рынок. Чубайс.
09:47:52 11-11-2024
Гость (09:39:33 11-11-2024) Это капитализм, детка! Если ты не приносишь прибыль, ты ... А мы за него не голосовали,дядька.Нам его чубайсы навязали,чтобы воровать им вольготно было.
09:49:57 11-11-2024
Гость (09:39:33 11-11-2024) Это капитализм, детка! Если ты не приносишь прибыль, ты ... По вашему, врачей и преподавателей нужно истребить, так как они не приносят финансовую прибыль?
10:14:28 11-11-2024
Гость (09:49:57 11-11-2024) По вашему, врачей и преподавателей нужно истребить, так как ... ну если не будет врачей люди будут обращаться к колдунам, шаманам а потом часть начнет этих самых колдунов жечь на кострах а часть поклоняться идолам и приносить людей в жертву богам.... Читайте мировую историю
12:11:30 11-11-2024
Гость (09:49:57 11-11-2024) По вашему, врачей и преподавателей нужно истребить, так как ... не по моему а по чубайсовски...
09:37:41 11-11-2024
Врачи!
Приготовьтесь! Всё что вам переплатили в кавид, теперь постепенно будут забирать...!
Капиталистический закон сохранения "энергии"! Если где-то прибыло, значит обязательно где-то убыло...!
Или вы думали что повышенные з/п свалились вам с неба!?...
09:59:59 11-11-2024
Гость (09:37:41 11-11-2024) Врачи! Приготовьтесь! Всё что вам переплатили в кавид, т... А тут теперь происходит так город первый уровень оплаты больше всех повысили оклад .
Сёла третий уровень меньше всех.
Плюсом кто на скорой работает урезали все и без соц выплат оставили.
Так что скорая оплачивает. Как говорится все включено но скорая в пункте Ж.
09:38:33 11-11-2024
была же инициатива премии на бюджетникам в крае запретить классу руководящих работников а низовым работникам премии оставить. Замяли по тихому да?
09:43:59 11-11-2024
Гость (09:38:33 11-11-2024) была же инициатива премии на бюджетникам в крае запретить кл... Аполитично рассуждаешь, клянусь, чес-с-сное слово! ©
09:56:45 11-11-2024
Был оклад 9760 , 100% ночных и стаж 40%
Доплата до МРОТ 4800
Стало оклад 10668 , 50% ночные и стаж 10%
Доплата до МРОТ 7200
10:03:21 11-11-2024
Скорая (09:56:45 11-11-2024) Был оклад 9760 , 100% ночных и стаж 40%Доплата до МРОТ 4... У нас то же самое, коллега
10:24:51 11-11-2024
Какие у них зарплаты - тайна...
10:28:39 11-11-2024
Читайте внимательно. Зарплату никто поднимать и не собирался. "Таким образом, повышение окладной части рассматривается как структурное преобразование и не направлено на повышение заработной платы работников подведомственных медицинских организаций", – сообщили в региональном Минздраве.
10:40:49 11-11-2024
"по инициативе Владимира Путина в России приняли документ, по которому оклады медработников должны составлять не менее 50% от всей зарплаты"
- А никто и не обещал нам зарплату поднять. Зато всем слово "оклад" душу греет. Думали, что все надбавки ночные,выходные,стаж,категория), исчисляемые от оклада, вырастут. Ан нет. Их взяли и уменьшили в процентном соотношении. Выходные вообще от старого оклада считают. А как работали за троих,так и работаем, зато оклад- ого-го! в 2,5 раза вырос.
10:43:12 11-11-2024
Медицина ужасная в крае! Какое повышение, за что??? К людям/пациентам похабное/скотское отношение!
10:45:20 11-11-2024
- "А зарплаты реально не хотят повысить, а то после повышения в октябре, зарплата стала меньше или на том же уровне, по итогу повышения то нет, повысили оклады, а другие надбавки урезали, в сумме ничего не повысилоcь"----- Интересно, министр Попов не угорает от стыда?
11:18:00 11-11-2024
Гость (10:45:20 11-11-2024) - "А зарплаты реально не хотят повысить, а то после повышени... От чего ему угорать? Стыда у него никогда не было. Его надо отправить в приёмный покой в Горку на Комсомольском на пару суток подряд , а потом отчетную документацию заполнять оставить, и выплатить ему зарплату медсестры а не министра, может поймёт работу медиков.
15:39:43 11-11-2024
Гость (11:18:00 11-11-2024) От чего ему угорать? Стыда у него никогда не было. Его надо ... Не поймет. Для понимания разного рода процессов нужен не только физический мозг, а ум и интеллект. Про честь и совесть умолчим - это уже архаизмы.
11:20:27 11-11-2024
Вот интересно, почему на "выгнивающем и вымерзающем Западе" врачи получают в среднем столько же, сколько инженеры и другие специалисты с высшим образованием, а медицина там на порядок выше и лучше нашей? И совсем нет объявлений по телевидению о сборах миллионов на лечение больных детей. А у нас у врачей и зарплаты выше в разы, чем у других, и, чтобы лечили, а не делали только вид, что якобы лечат, приходится постоянно платить им вчёрную на карман.
12:21:55 11-11-2024
медицина там лучше - это миф!
особенно массовая!...
профильная высокотехнолочическая и то в каждой стране свой "профиль", возможно, но тут мы с ними на ровне.
а вот первичное низовое обслуживание, наше, из-за задела всё той же Советской медицины, пока ещё выше западной!!!
послушайте людей которые сейчас массово оттуда возвращаются. как они в очереди часами (если не сказать сутками) сидят с температурой, кровотечениями, расстройствами жкт, переломами...! а потом тебе прописывают обезболивающее и отправляют домой...
а вызываешь "скорую", так может приехать и полиция, и пожарные... а счёт выставят потом как будто ты боинг разбил...!
12:31:03 11-11-2024
Гость (12:21:55 11-11-2024) медицина там лучше - это миф!особенно массовая!...пр... Не разбивайте электорату розовые очки, плез
13:05:12 11-11-2024
Гость (12:31:03 11-11-2024) Не разбивайте электорату розовые очки, плез... эт точно!
18:55:14 11-11-2024
Гость (12:21:55 11-11-2024) медицина там лучше - это миф!особенно массовая!...пр... Гость, контропропагадишь, Анжелу Девис мучают? Но живут в той же пендосии по более, чем в России.
18:58:28 11-11-2024
Гость (12:21:55 11-11-2024) медицина там лучше - это миф!особенно массовая!...пр... Пользовался в Германии, намного лучше ,чем у нас, и есть один день в неделю когда есть русскоговорящий доктор, и лекарство в аптеки по рецепту за полцены.
19:52:27 11-11-2024
Гость (12:21:55 11-11-2024) медицина там лучше - это миф!особенно массовая!...пр... Ты хочешь сказать что и у нас будет так же???
17:36:18 11-11-2024
Как им не стыдно! Им обещаю и обещают ,а им все мало!
23:17:11 11-11-2024
Только на пост советском пространстве, и то не везде еще можно вызвать терапевта и педиатра на дом. Скорую можно хоть каждый день вызывать. Попробуйте сделать это заграницей. Врачи на дом вообще не ходят. Вызов скорой отразится на стоимости полиса. Некоторым товарищам так и хочется пожелать такой медицины как на западе.