По словам медработников, им повысили оклады, но урезали надбавки, из-за чего доходы остались такими же, а то и стали меньше

11 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Медики скорой помощи / Фото: amic.ru

Далеко не все медицинские работники остались довольны перерасчетом зарплат, который проводят в Алтайском крае в рамках исполнения постановления правительства РФ. Напомним, по инициативе Владимира Путина в России приняли документ, по которому оклады медработников должны составлять не менее 50% от всей зарплаты.

Медики региона объясняют: оклады им действительно повысили, но при этом значительно сократили надбавки и премии. В итоге доходы остались такими же. А кто-то уверяет, что и вовсе стал получать меньше.

В региональном Минздраве amic.ru объяснили, что действуют строго в соответствии с федеральными рекомендациями. Также там подчеркнули, что не выявили фактов снижения зарплаты.

Было 55, стало 45

Недовольства медиков размером их "новых" зарплат появились в соцсетях в начале ноября.

"А зарплаты реально не хотят повысить, а то после повышения в октябре, зарплата стала меньше или на том же уровне, по итогу повышения то нет, повысили оклады, а другие надбавки урезали, в сумме ничего не повысилоcь", – пишет в комментариях один из участников сообщества Barnaul 22 (орфография и пунктуация сохранены).С этим же вопросом обратилась на прямую линию губернатора Виктора Томенко и Татьяна, которая работает медсестрой в Бийске. Она тоже сообщила, что ей увеличили оклад, но урезали надбавки.

"Да, оклад повысили, но ночные урезали на 50%, за стаж тоже убрали. Зарплата осталось на том же уровне. Чтобы как-то выживать нужно работать на две ставки, разве это справедливо? Задаём вопросы нашему руководству, говорят, зарплатные фонд не увеличился, денег нам не дали, так где правда?" – обращается женщина к главе региона (орфография и пунктуация сохранены). Amic.ru также пообщался с сотрудницей одной из городских больниц Барнаула. Она сообщила, что после перерасчета ее зарплата и вовсе сократилась на 10 тысяч рублей.

"На 10 тысяч меньше стала зарплата. Оклад больше сделали, а доплаты убрали. В том месяце было 55 тысяч, а в этом – уже 45 тысяч. Задумываюсь над увольнением", – рассказала медработница. Сообщения очень разные, поэтому объективную картину по зарплатам составить пока трудно. Можно лишь сделать вывод, что перерасчет заработных плат устроил точно не всех медработников.

Проблема касается не только Алтайского края, но и других регионов страны. Например, в начале ноября обращение к Владимиру Путину записали медики скорой помощи Иркутска, сообщает irk.ru. Они также пожаловались на "мнимое" повышение, после которого зарплата осталась прежней или стала ниже.

Как происходящее объясняют в Минздраве?

В Министерстве здравоохранения Алтайского края amic.ru пояснили, что регион приступил к исполнению одного из поручений Владимира Путина, данного им по итогам участия в Форуме будущих технологий в начале года. Тогда глава государства предложил повысить окладную часть зарплат медиков до 50%. Другими словами, не меньше половины всей зарплаты медработника должен составлять именно оклад, а не различные премии и надбавки.

"Министерством здравоохранения Алтайского края рассмотрены параметры по доведению окладов более 27,8 тыс. медицинских работников (врачей, среднего и младшего медицинского персонала) краевых государственных медицинских организаций, участвующих в базовой и территориальных программах обязательного медицинского страхования, до 50% фонда оплаты труда без учета компенсационных выплат и выплат по среднему заработку указанных медицинских организаций", – пояснили в краевом ведомстве.

В марте президентское поручение превратилось уже в постановление правительства РФ, а 9 июля приказ об изменении системы оплаты труда выпустил и алтайский Минздрав. Рассчитывать зарплаты по новой методике большинство медучреждений Алтайского края начало с 1 октября 2024 года.

При этом в ведомстве подчеркнули, что действовали строго в соответствии с рекомендациями федеральных Минздрава и Минтруда. Из них следует, что повышать оклады нужно "в пределах имеющегося фонда оплаты труда". То есть дополнительных денег на исполнение поручения регионам никто не выделял. Соответственно, увеличивать долю гарантированных выплат было рекомендовано за счет пересмотра расходов на премии и надбавки.

"Таким образом, повышение окладной части рассматривается как структурное преобразование и не направлено на повышение заработной платы работников подведомственных медицинских организаций", – сообщили в региональном Минздраве.

Так что частично недовольство медиков можно объяснить недопониманием. Они ожидали, что к уже имеющемуся доходу им прибавят еще и дополнительный процент оклада. Но суть изменений заключалась в другом.

Правда ли, что зарплаты стали ниже?

В краевом министерстве amic.ru ответили, что не выявили ни одного факта снижения зарплаты "при условии сохранения объема должностных обязанностей и объема выполняемой работы той же квалификации".

Как пояснили в ведомстве, этот вопрос прорабатывали еще при подготовке соответствующего приказа.

"При этом с целью сохранения уровня оплаты труда работников, сложившегося до вступления в силу приказа № 299, при условии сохранения объема должностных обязанностей и объема выполняемой работы той же квалификации, системой оплаты труда предусмотрена персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы. Таким образом, после внедрения новой системы оплаты труда снижения размера оплаты труда у работников подведомственных медицинских организаций произойти не должно", – говорится в пояснении. В пресс-службе Минздрава пояснили, что количество обращение от медиков по поводу зарплатной "реформы" было незначительным. Все они рассмотрены, а заявителям отправили ответы. При этом работа с подобными обращениями сейчас находится на особом контроле ведомства.

P.S. Если вы медик и ваш доход после изменения системы оплаты труда снизился, вы можете сообщить об этом в редакцию amic.ru.