На Алтае мужчина хотел вернуть деньги, отданные мошенникам, и отдал ещё больше денег
Жителю Новоалтайска пообещали помочь и восстановить утраченные 250 тысяч
13 апреля 2023, 10:55, ИА Амител
Житель Новоалтайска попался на уловку мошенников, а затем ещё раз попался на уловку мошенников. Об этом рассказали в региональном МВД.
Горожанину позвонила женщина, представилась сотрудником юридической компании и пообещала вернуть 250 тысяч рублей, отданные мошенникам. За деньги.
"Также сообщила о том, что ранее похищенные его деньги якобы находятся на счёте в Сирии в долларах. Вследствие чего сумма для возврата денежных средств увеличилась. Поэтому необходимо оплатить госпошлину", – сказано в сообщении.
Доверчивый мужчина набрал кредитов и перевёл злоумышленникам 855 тысяч рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело.
11:51:57 13-04-2023
Толи правда идиоты, вырождается нация((
11:57:11 13-04-2023
А этот мужчина не ровесник Брежнева?