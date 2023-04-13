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На Алтае мужчина хотел вернуть деньги, отданные мошенникам, и отдал ещё больше денег

Жителю Новоалтайска пообещали помочь и восстановить утраченные 250 тысяч

13 апреля 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Житель Новоалтайска попался на уловку мошенников, а затем ещё раз попался на уловку мошенников. Об этом рассказали в региональном МВД.

Горожанину позвонила женщина, представилась сотрудником юридической компании и пообещала вернуть 250 тысяч рублей, отданные мошенникам. За деньги. 

"Также сообщила о том, что ранее похищенные его деньги якобы находятся на счёте в Сирии в долларах. Вследствие чего сумма для возврата денежных средств увеличилась. Поэтому необходимо оплатить госпошлину", – сказано в сообщении.

Доверчивый мужчина набрал кредитов и перевёл злоумышленникам 855 тысяч рублей. 

По данному факту возбудили уголовное дело.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 2

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Татьяна

11:51:57 13-04-2023

Толи правда идиоты, вырождается нация((

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Гость

11:57:11 13-04-2023

А этот мужчина не ровесник Брежнева?

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