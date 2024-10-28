На Алтае мужчина избил односельчанина из-за кедровых шишек

Дело о причинении тяжкого вреда здоровью раскрыли два года спустя

28 октября 2024, 14:15, ИА Амител

Топор / Фото: unsplash.com/ Dmitry Bukhantsov

Житель Республики Алтай избил односельчанина в октябре 2022 года на пункте сбора кедрового ореха. Дело раскрыли только спустя два года, сообщает ГУ МВД по региону.

Сначала потерпевший не смог дать показания, потому что его ударили по голове со спины, и нападавшего он не видел.

В октябре 2024 года полицейским удалось раскрыть преступление. Оказалось, что телесные повреждения потерпевшему нанес его односельчанин. Между мужчинами произошла ссора, после которой подозреваемый подкрался со спины и трижды ударил потерпевшего по затылку колуном. Впоследствии у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной и теменной костей, а также ушиб головного мозга.

По признакам состава преступления возбудили уголовное дело, предусмотренное п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").