На Алтае мужчину приговорили к пяти годам заключения за нападение на полицейских

Обвиняемый ударил правоохранителя по лицу, а затем стал угрожать ножом

28 октября 2024, 12:25, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

29-летнего жителя Республики Алтай осудили на пять лет за нападение на полицейских. Обвиняемый был пьян, сообщает региональный Следком.

В январе 2024 года полицейские прибыли по сообщению о драке к одному из кафе села Чемал. Мужчина в нетрезвом виде ударил по лицу сотрудника правоохранительных органов и попытался скрыться. Когда нарушителя догнали, он достал нож и стал угрожать убийством. После неоднократных предупреждений полицейский выстрелил из табельного оружия в воздух, а затем ранил мужчину в ногу.

Вину преступник не признал. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.