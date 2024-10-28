На Алтае мужчину приговорили к пяти годам заключения за нападение на полицейских
Обвиняемый ударил правоохранителя по лицу, а затем стал угрожать ножом
28 октября 2024, 12:25, ИА Амител
29-летнего жителя Республики Алтай осудили на пять лет за нападение на полицейских. Обвиняемый был пьян, сообщает региональный Следком.
В январе 2024 года полицейские прибыли по сообщению о драке к одному из кафе села Чемал. Мужчина в нетрезвом виде ударил по лицу сотрудника правоохранительных органов и попытался скрыться. Когда нарушителя догнали, он достал нож и стал угрожать убийством. После неоднократных предупреждений полицейский выстрелил из табельного оружия в воздух, а затем ранил мужчину в ногу.
Вину преступник не признал. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
13:27:43 28-10-2024
ранил мужчину в ногу. Вину преступник не признал ---- 5 лет гуманно, по этой статье могли и десятку дать. Может скинули за ранение
08:12:03 29-10-2024
Сегодня в новостях мэйл.ру сообщили, что в Туле толпа из 12 цыган напала на полицейского и избила за замечание на распитие спиртных напитков.Полицейского отвезли в больницу.Это какой-то нонсенс.Толпа неграмотных неработающих каких-то ублюдков избивает полицейского на службе.В США полицейский на месте бы парочку бандитов пристрелил бы , остальные сами бы сдались. И был бы прав. Почему у нас такое бесправие служителей порядка.Ну надо Думе как-то уточнять законы РОссии, касающиеся правопорядка и блюстителей правопорядка.