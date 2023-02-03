На Алтае пьяный мужчина бил об землю маленькую падчерицу
Он также душил сожительницу и угрожал ей убийством
03 февраля 2023, 08:58, ИА Амител
Житель Кош-Агачского района предстанет перед судом за насилие в отношении малолетнего и преступления против личности. Об этом рассказали в СК.
Следователи установили, что в 2019 году пьяный мужчина из-за незначительного повода избивал малолетнюю падчерицу. Он также душил и избивал свою сожительницу.
"Затем в ночь с 4 на 5 сентября, когда потерпевшей удалось убежать из дома от агрессивно настроенного сожителя, обвиняемый, желая продолжить конфликт и избиение женщины, схватил спящую в доме 3-летнюю дочь последней, вынес ребёнка на улицу и, призывая сожительницу вернуться в дом, замахиваясь от груди, не менее трёх раз с силой ударил малышку о землю, в результате чего причинил последней множественные телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела", – сказано в сообщении.
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