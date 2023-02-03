На Алтае пьяный мужчина бил об землю маленькую падчерицу

Он также душил сожительницу и угрожал ей убийством

03 февраля 2023, 08:58, ИА Амител

Фото: СК

Житель Кош-Агачского района предстанет перед судом за насилие в отношении малолетнего и преступления против личности. Об этом рассказали в СК.

Следователи установили, что в 2019 году пьяный мужчина из-за незначительного повода избивал малолетнюю падчерицу. Он также душил и избивал свою сожительницу.