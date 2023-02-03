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На Алтае пьяный мужчина бил об землю маленькую падчерицу

Он также душил сожительницу и угрожал ей убийством

03 февраля 2023, 08:58, ИА Амител

Фото: СК
Фото: СК

Житель Кош-Агачского района предстанет перед судом за насилие в отношении малолетнего и преступления против личности. Об этом рассказали в СК.

Следователи установили, что в 2019 году пьяный мужчина из-за незначительного повода избивал малолетнюю падчерицу. Он также душил и избивал свою сожительницу.

"Затем в ночь с 4 на 5 сентября, когда потерпевшей удалось убежать из дома от агрессивно настроенного сожителя, обвиняемый, желая продолжить конфликт и избиение женщины, схватил спящую в доме 3-летнюю дочь последней, вынес ребёнка на улицу и, призывая сожительницу вернуться в дом, замахиваясь от груди, не менее трёх раз с силой ударил малышку о землю, в результате чего причинил последней множественные телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела", – сказано в сообщении.

 

Комментарии 8

  • Мать убежала из дома... Спасая свою жизнь...Но забыла, что она мать...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • ЭТО ЧУДОВИЩЕ, а не мать! ЛИШИТЬ ПРАВ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А можно наказать его аналогично тому, как он с девочкой поступил, только многократно? Он жить не должен просто. Ладно, как ты там с сожительницей, это ваши разборки, но кроху трехлетнюю?...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, и постоянно повторять данный метод воспитания в отношении этого урода
    03 февраля, Гость   Ответить
  • алканы же, не ?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Что-то как не жесть какая-нибудь так в Республике Горный Алтай. Что там вообще происходит? Власть чем занимается?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Битой по башке и на скотомогильник. Еще его содержать за наш счет. За такие пресмтупления надо уничвтожать. Это не люди а животные.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Почему он не на фронте был? Мужик просто рвется траншеи копать, не знает куда силушку свою применить. Срочно в штрафбат его!
    03 февраля, Гость   Ответить
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