На Алтае мужчина немного выпил и угнал машину, чтобы довезти товарища

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело

13 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае правоохранители настолько оперативно раскрыли угон автомобиля, что не дали злоумышленникам даже доехать до дома, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась жительница одного из сел Поспелихинского района. Она рассказала, что на предприятии, на котором трудится, угнали автомобиль ГАЗ.

Правоохранители задержали ранее неоднократно судимого жителя села Николаевка. Мужчина пояснил, что после работы немного выпил с друзьями и решил довезти до дома одного из товарищей.

"Но до места добраться не удалось, так как его остановил экипаж ГАИ", – отметили в ведомстве.

В отношении сельчанина составили протокол за "управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Также возбудили уголовное дело.