НОВОСТИПроисшествия

Трехлетний ребенок угнал машину отца и сбил девушку

Пострадавшая получила телесные повреждения

05 августа 2024, 15:48, ИА Амител

ДТП / Фото: Госавтоинспекция Марий Эл
ДТП / Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В Республике Марий Эл трехлетний ребенок запустил двигатель автомобиля, выехал на дорогу и сбил пешехода, сообщает в своем Telegram-канале региональная Госавтоинспекция. Инцидент произошел в воскресенье днем, 4 августа, в деревне Алманово.

"31-летний мужчина, не предприняв необходимые меры безопасности, оставил в салоне автомашины Skoda трехлетнего ребенка, который запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания", – рассказали в ведомстве.

Автомобиль выехал на деревенскую дорогу и сбил 28-летнюю местную жительницу. В результате ДТП она получила телесные повреждения.

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16:40:00 05-08-2024

Шумахер однако!

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