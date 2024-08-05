Трехлетний ребенок угнал машину отца и сбил девушку
Пострадавшая получила телесные повреждения
05 августа 2024, 15:48, ИА Амител
ДТП / Фото: Госавтоинспекция Марий Эл
В Республике Марий Эл трехлетний ребенок запустил двигатель автомобиля, выехал на дорогу и сбил пешехода, сообщает в своем Telegram-канале региональная Госавтоинспекция. Инцидент произошел в воскресенье днем, 4 августа, в деревне Алманово.
"31-летний мужчина, не предприняв необходимые меры безопасности, оставил в салоне автомашины Skoda трехлетнего ребенка, который запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания", – рассказали в ведомстве.
Автомобиль выехал на деревенскую дорогу и сбил 28-летнюю местную жительницу. В результате ДТП она получила телесные повреждения.
16:40:00 05-08-2024
Шумахер однако!