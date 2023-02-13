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На Алтае мужчина незаконно продал древесину на 12 млн рублей

Таможенникам он показывал поддельные документы, чтобы вывезти лес

13 февраля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Следователи Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД завершили расследование дела о торговле лесом в Среднюю Азию. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"В таможенные органы злоумышленник предоставлял заведомо подложные товаросопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о законности происхождения и владения пиломатериалами, которые, в свою очередь, получал за денежное вознаграждение от предпринимателей, занимающихся переработкой древесины на территории края", – сказано в сообщении.

После этого пиломатериал вывозился за территорию России, где продавался. Всего с 2020 года по незаконной схеме из страны вывезли 1800 кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью более 12 миллионов рублей.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело.

Комментарии 7

  • Надо было в Китай везти. Туда можно...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • 6.600 руб.куб.Почему,нам то по двадцать тычяч?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Да это ерунда 12, больше раза в три ему же сейчас надо будет возмесщать ущерб
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Этот мушшина - "алтайлес"? Сподельниками из администрации?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • ИМ можно...(
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Внутри Раши это количество пилмата можно было бы реализовать на сумму более 30млн.руб . Фейспалм
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не подельники а написано же бизнесьмены они коллеги по бизнесу
    14 февраля, Гость   Ответить
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