На Алтае мужчина незаконно продал древесину на 12 млн рублей

Таможенникам он показывал поддельные документы, чтобы вывезти лес

13 февраля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД завершили расследование дела о торговле лесом в Среднюю Азию. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"В таможенные органы злоумышленник предоставлял заведомо подложные товаросопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о законности происхождения и владения пиломатериалами, которые, в свою очередь, получал за денежное вознаграждение от предпринимателей, занимающихся переработкой древесины на территории края", – сказано в сообщении.

После этого пиломатериал вывозился за территорию России, где продавался. Всего с 2020 года по незаконной схеме из страны вывезли 1800 кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью более 12 миллионов рублей.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело.