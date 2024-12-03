На Алтае мужчина оскорбил сожительницу, за что был убит кухонным ножом
Гостье не понравилось поведение хозяина
03 декабря 2024, 13:16, ИА Амител
41-летняя жительница Первомайского района убила мужчину за оскорбление сожительницы. Об этом сообщает Следком Алтайского края.
29 ноября 2024 года в селе Первомайском женщина пришла в гости к знакомым. При распитии алкоголя между ней и 47-летним хозяином дома возник конфликт: мужчина оскорбил свою сожительницу. Гостье это не понравилось, и взяв со стола кухонный нож, она несколько раз ударила знакомого. От полученных ран пострадавший скончался на месте.
"Ранее подозреваемая была судима за преступление против личности. По ходатайству следователя СК судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", – заключили в Следкоме.
Комментарии 0