На Алтае мужчина оскорбил сожительницу, за что был убит кухонным ножом

Гостье не понравилось поведение хозяина

03 декабря 2024, 13:16, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

41-летняя жительница Первомайского района убила мужчину за оскорбление сожительницы. Об этом сообщает Следком Алтайского края.

29 ноября 2024 года в селе Первомайском женщина пришла в гости к знакомым. При распитии алкоголя между ней и 47-летним хозяином дома возник конфликт: мужчина оскорбил свою сожительницу. Гостье это не понравилось, и взяв со стола кухонный нож, она несколько раз ударила знакомого. От полученных ран пострадавший скончался на месте.