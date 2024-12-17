На Алтае мужчина подумал, что простыл, и чуть не умер от инфаркта

Медики своевременно оказали помощь и спасли жизнь пациенту

17 декабря 2024, 20:45, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Шипуновскую ЦРБ поступил вызов от местного жителя с жалобами на высокую температуру и кашель, однако позже ему диагностировали инфаркт. Об этом сообщает Минздрав Алтайского края.

"Во время осмотра фельдшер заметил, что пациент рефлекторно прижимает руку к груди, хотя он не жаловался на боль в сердце. После проведения ЭКГ ему диагностировали острый инфаркт миокарда", – рассказали в ведомстве.

Медики оперативно проконсультировались с кардиологами и приняли решение о тромболизисе, после чего пациента госпитализировали в Алейскую ЦРБ. Благодаря своевременному вмешательству состояние мужчины стабилизировалось.

В 2024 году в Шипуновском районе зарегистрировано 43 случая острого инфаркта миокарда, девять из которых закончились летальным исходом.