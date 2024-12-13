Алтайские депутаты просят сделать врачам и фельдшерам скорой выплаты до 50 тысяч

Но делать или нет – будет решать правительство страны

13 декабря 2024, 12:00, Александра Черданцева

Скорая помощь в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский парламент отправит в федеральное правительство предложение повысить выплаты сотрудникам службы скорой помощи. Врачам, фельдшерам и медсестрам предлагают добавить от 7 до 50 тысяч рублей. Вопрос обсудили на сессии 12 декабря.

Речь о выплатах, которые получают медицинские работники первичного звена. Мера призвана удержать кадры и привлечь новые, но работников службы скорой помощи она не коснулась. Депутаты получали неоднократные жалобы от врачей и фельдшеров на создавшуюся несправедливость.

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко пояснил, что для Алтайского края, где высока доля сельского населения, проблема кадрового дефицита в скорой помощи особенно актуальна. Он подчеркнул, что предлагаемое увеличение выплат призвано поддержать медиков, работающих в условиях высокой нагрузки и больших расстояний.

Депутаты предлагают следующую градацию федеральных выплат для работников скорой помощи:

в населенных пунктах до 50 тысяч человек: врачам – 50 тысяч рублей, фельдшерам и медицинским сестрам – 30 тысяч рублей;

в населенных пунктах от 50 до 100 тысяч человек: врачам – 29 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам – 13 тысяч рублей;

в населенных пунктах, где проживает более 100 тысяч человек: врачам – 11,5 тысячи рублей, фельдшерам и медицинским сестрам – 7 тысяч рублей.

Вопрос о финансировании является прерогативой федерального уровня, поскольку Алтайский край как дотационный регион не имеет права самостоятельно вводить дополнительные меры поддержки для медицинских работников, подчеркнул Владимир Лещенко. Поэтому АКЗС намерено обратиться не только в правительство России, но и к законодательным органам других регионов с предложением поддержать инициативу.

Ранее Алтайский край уже просил правительство дать денег на скорые. Но получил ответ: поищите возможности в бюджете региона. Об этом неоднократно говорили и в КПРФ.

"Ряд регионов давно поняли, что ждать денег от Москвы – то же самое, что ждать у моря погоды. Дело неблагодарное и бесперспективное. Поэтому такие регионы, как Смоленская, Кировская, Саратовская, Вологодская, Оренбургская области и другие уже приняли свои региональные законы и нашли деньги в бюджетах. И они тоже дотационные. Нам не запрещает принять закон о выплатах скорой помощи на уровне региона и продолжить добиваться введения данных выплат на уровне федерации. Деньги в регионе есть. Нам для скорой помощи нужно всего лишь около 300 миллионов рублей", – заявил на сессии коммунист Антон Арцибашев.

Нет, ответил Владимир Лещенко, денег у региона нет.

"К сожалению, у нас этого ресурса нет. Мы имеем 61 отделение скорой помощи по краю. Это сопоставимо с Красноярским краем. Наши регионы-соседи – Иркутская, Новосибирская, Кемеровская, Омская области имеют по 30 таких отделений, и то испытывают проблемы. Мы сегодня на пределе возможностей, нет внутренних ресурсов, и даже дефицит", – заявил Лещенко.

АКЗС рассчитывает, что на этот раз власти страны пойдут навстречу. Если нет, то Минфин Алтайского края будет искать решение на уровне своего бюджета. Об этом ранее заявлял зампред регионального правительства Данил Ситников.