На Алтае мужчина похитил набор "для безграничного творчества" и попался полиции

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело

01 февраля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: Межмуниципальное управление МВД России "Бийское"

В Бийске 40-летний мужчина открыто похитил из магазина набор для стрижки волос, сообщили в местном управлении МВД.

Инцидент случился на днях в одном из магазинов крупной торговой сети. Злоумышленник на глазах сотрудницы положил коробку с десятью предметами "для безграничного творчества" за пазуху и, невзирая на её крик, выбежал на улицу.

В этот момент мимо проезжал наряд группы немедленного реагирования, который и поймал грабителя. Им оказался ранее судимый житель соседнего района, похищенное у него изъяли.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.