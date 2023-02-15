На Алтае мужчина похитил у собутыльницы кошелёк, но попался полиции

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о грабеже

15 февраля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Тальменском районе Алтайского края полицейские задержали подозреваемого в хищении кошелька, сообщили в региональном управлении МВД.

В дежурную часть обратилась местная жительница 1955 года рождения, которая рассказала, что накануне у себя в квартире распивала спиртное со знакомым. В конце встречи мужчина схватил с дивана кошелёк женщины с 7 тысячами рублей и скрылся.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали мужчину 1960 года рождения, подозреваемого в грабеже. При нём находились денежные средства в размере 5500 рублей, которые были изъяты. Как пояснил фигурант, часть из похищенных денег он успел потратить на собственные нужды", – рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по статье о грабеже. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.