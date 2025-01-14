На Алтае мужчина поссорился с собутыльником и ударил его ножом в шею

Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм

14 января 2025, 21:00, ИА Амител

Тюремная камера / Фото: pxhere.com

В Каменском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя, обвиняемого в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 октября 2024 года в одном из сел района. По данным следствия, молодой человек отправился в гости к 50-летнему знакомому.

"В ходе распития спиртного между мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого гость кухонным ножом нанес хозяину удар в область шеи", – рассказали в ведомстве.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После убийства злоумышленник попытался скрыть следы преступления. Он вернулся домой, отмыл нож и сжег одежду. Однако избежать ответственности ему не удалось – на следующий день его задержали. Обвиняемый признал свою вину.

Следователи завершили работу по делу, собрав достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ – "Убийство".