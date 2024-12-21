Житель Алтая поленом сломал череп собутыльнику
Нападавшего заключили под стражу
21 декабря 2024, 20:31, ИА Амител
В Республике Алтай житель Улаганского района избил односельчанина поленом и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД региона.
В районную больницу с травмой головы обратился 34-летний местный житель. Мужчина рассказал, что его побил 32-летний ранее судимый односельчанин.
Полицейские предварительно установили, что к потерпевшему в гости пришла компания приятелей и устроила застолье. Во время распития алкоголя между хозяином и подозреваемым произошел конфликт из-за того, что последний сорвал штору и был выгнан из дома.
"Ставший свидетелем произошедшего еще один участник застолья посчитал, что хозяин дома слишком сурово обошелся с общим приятелем, и стал высказывать ему претензии. В итоге сельчане вышли на улицу, чтобы решить вопрос по-мужски. В ходе конфликта 34-летний потерпевший повалил соперника на землю. В этот момент находившийся в ограде 32-летний подозреваемый, которого ранее выгнали из дома, схватил полено и нанес два удара по голове своего обидчика", – рассказали в ведомстве.
Скорую потерпевший вызвал только через два дня, когда головная боль стала невыносимой. Врачи диагностировали у него перелом черепа и ушиб головного мозга.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Нападавшего заключили под стражу.
20:36:42 21-12-2024
"А ещё его конь не залез на мою кобылу!"
21:45:30 21-12-2024
Как бы от смеха не.
16:41:20 22-12-2024
По всем признакам дискуссия шла о теореме синусов. Вот до чего эти синусы то доводят.