На Алтае мужчина пострадал во время пожара, который возник из-за газового баллона

Возгорание ликвидировали на площади 100 кв. м

31 мая 2025, 16:55, ИА Амител

Пожар в Александровке / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в селе Александровка Немецкого национального района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

На месте работали шесть пожарных на трех автоцистернах. Огонь потушили на площади 100 "квадратов". Горели вещи, стены и кровля.

При пожаре травмирован мужчина 1986 года рождения. [...] Предварительная причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации газового оборудования: при замене газового баллона произошло воспламенение газа", – рассказали в ведомстве.

Ночью 30 мая 43-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме в селе Колыванское Курьинского района.