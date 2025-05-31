Женщина погибла при пожаре в алтайском селе

Причиной трагедии стало неосторожное курение

31 мая 2025, 09:32, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

43-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме в селе Колыванское Курьинского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Возгорание случилось в частном двухквартирном доме ночью 30 мая.

Огонь потушили на площади 60 "квадратов". На месте работали восемь пожарных и три единицы техники.

"При пожаре погибла женщина 1982 года рождения. Предварительная причина – неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.

Всего за 30 мая в крае потушили 12 пожаров, четыре из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.