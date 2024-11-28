НОВОСТИПроисшествия

На Алтае мужчина расстроился, что не увидел друга, и разнес ему весь дом

Он попал и в больницу, и в суд

28 ноября 2024, 19:02, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Павловске пьяный мужчина рано утром пришел в гости к другу. Товарища не было дома, поэтому "гость" начал громить всю квартиру. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей.

Таким образом мужчина хотел убедиться, точно ли его знакомый отсутствует.

"Сломав входную дверь и разбив окно, он залез в дом, убедился в том, что знакомого дома нет. При этом он также сломал межкомнатную дверь в ванной комнате, после чего, разбив еще одно окно, покинул дом", – рассказали в ведомстве.

Оказавшись на улице, мужчина не унял свой гнев – он начал голыми руками добивать остекление оконного проема. И порезал ногу. Из-за этого мужчина уже полностью лишился возможности самостоятельно передвигаться.

"Гость" лежал во дворе и кричал. Прохожие услышали крики и вызвали скорую помощь. А потом в отношении него возбудили два уголовных дела.

За "незаконное проникновение в жилище" мужчине назначили штраф в размере 10 тыс. рублей. Уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества" находится на рассмотрении.

Пьяный мужчина / Фото: pxhere.com

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Происшествия суд

Комментарии 4

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Гость

19:51:47 28-11-2024

Не гостеприимный товарищ. А ещё ДРУГом назывался.

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Гость

21:34:54 28-11-2024

могли бы и примириться раз друзья в суде.

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Марс

22:41:33 28-11-2024

похмелится чучело решил и не придумал ничего интересного как заработать себе две статьи и еще друга потерять)

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Гость

09:27:58 29-11-2024

голыми руками добивать остекление оконного проема. И порезал ногу. --- Этож умудриться так надо, бить руками и порезать ногу)

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