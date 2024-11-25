На Алтае "уголовник" перебрал с алкоголем и начал кричать матом в здании суда
Теперь к его уголовной ответственности прибавилась административная
25 ноября 2024, 18:25, ИА Амител
В Каменский городской суд пришел пьяный подсудимый по уголовному делу, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
"На посту входного контроля выражался грубой нецензурной бранью, на вопросы отвечал невнятно, имел неопрятный внешний вид, от него исходил резкий запах алкоголя", – рассказали в ведомстве.
Мировой судья привлек "бунтаря" к административной ответственности за "появление в общественных местах в состоянии опьянения". За это подсудимому назначили наказание в виде четырех суток ареста.
Мужчина ответил и за нарушение установленных в суде правил. Ему пришлось выплатить штраф в размере 1 тыс. рублей.
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