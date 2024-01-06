НОВОСТИПроисшествия

На Алтае мужчина с ружьем пришел успокоить посетителей бара, которые мешали ему спать

Сельчанин успел сделать несколько выстрелов в воздух, прежде чем полицейский уговорил его отдать оружие

06 января 2024, 17:51, ИА Амител

Фото: "Бийск 22"
Фото: "Бийск 22"

Вечеринка в сельском баре в Республике Алтай закончилась стрельбой. Об этом сообщает республиканское ГУ МВД. Посетители заведения громко шумели и не давали жителям спать. Тогда один из сельчан решил утихомирить нарушителей спокойствия при помощи своего ружья.

Инцидент произошел в ночь на 5 января в селе Чоя. Первыми об этом случае сообщили местные Telegram-каналы. Очевидцы рассказали, что шумных посетителей бара неоднократно просили вести себя потише, но те не прислушались. Тогда один из местных жителей заявился на территорию заведения с ружьем. Завязался конфликт, прозвучали выстрелы.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД, прежде чем схватиться за ружье, 39-летний мужчина обращался в дежурную часть пункта полиции "Чойский" и жаловался на шум.

"В ходе отработки поступившей информации на место был отправлен участковый уполномоченный полиции. К моменту приезда полицейского заявитель находился в помещении увеселительного заведения, где снимал на смартфон посетителей, из-за чего у него и произошел конфликт с одним из них", – говорится в сообщении республиканского МВД.Затем сельчанин сходил домой, взял принадлежащее ему ружье "Сайга-12" и вновь вернулся к бару. Там он несколько раз выстрелил в воздух. Участковый смог уговорить мужчину сдать оружие и отвез его в пункт полиции для разбирательства.

Теперь полиция проводит проверку по факту случившегося. Как сообщает "Коммерсант", свою проверку начала и прокуратура Чойского района.

Фото: amic.ru

Жители Алтая в 2023 году сдали 48 единиц незаконного оружия и получили за это деньги

За незаконное хранение могут посадить и в тюрьму, но если сдать ружье добровольно, могут дать даже вознаграждение
НОВОСТИОбщество
полиция

Комментарии 1

Avatar Picture
Андрей

00:15:33 07-01-2024

Ст. 14 ГК РФ, самозащита права. Если государство в лице своих органов, которые должны защищать права граждан не реагируют на заявления граждан, то в таком случае кончается действие гос. институтов и начинается самозащита. Что и произошло. Это Сибирь. И сколько бы не сдавали оружия, оно было и будет. А мужчина несколькими выстрелами воздух и прекратил шабаш и привлек к проблеме прокуратуру. Видно участковый не шибко рвется по службе.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров