На Алтае мужчина сломал нос начальнику своей жены и заплатил за это 30 тыс. рублей
Он хотел урегулировать вопрос
27 ноября 2024, 17:42, ИА Амител
В Рубцовске мужчина заступился за свою жену, которую оскорбил ее работодатель. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
"Работодатель обидел свою сотрудницу, ее муж решил урегулировать вопрос. Он пришел к жене на работу, вызвал работодателя на разговор, в ходе конфликта избил его, сломав нос", – рассказали в ведомстве.
Мужчину обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Ему назначили три месяца ограничения свободы и обязали возместить моральный вред в размере 30 тыс. рублей.
"Это решение напоминает о необходимости поиска мирных путей разрешения спорных ситуаций", – заключили в управлении.
17:47:07 27-11-2024
Красава
17:49:07 27-11-2024
И челюсть надо было щелкнуть...
18:44:32 27-11-2024
Коля (17:49:07 27-11-2024) И челюсть надо было щелкнуть... ... не за челяк головняк большой.
а начальнику надо усвоить урок что за базар надо отвечать
18:01:00 27-11-2024
Настоящий мужчина. Побольше таких
18:22:08 27-11-2024
Управление делает неправильный вывод. Правильный вывод: начальник - козел, поэтому получил леща. А 30 тыс. руб. со временем вернет назад, ибо это Рубцовск.
00:33:15 28-11-2024
А я бы не только нос сломал за свою
07:52:26 28-11-2024
А это управление работодателю не хочет сказать, что не надо оскорблять своих работников, независимо женщина это или мужчина? То есть претензий по оскорблению человека оно не имеет? А к мужчине, который за жену заступился имеет? А почему по закону работодателя не оштрафовали за оскорбление?
09:43:09 28-11-2024
В принципе недорого...А прейскурант на депутатов, министров, чинуш из АДминистрации, меров и прочих есть? Можно хороший аттракцион организовать. От желающих отбоя не будет. И хорошая прибавка в бюджет. Всяко прибыльнее туркластера.
09:59:01 28-11-2024
Вообще гуманно, недорого, тридцатка за нос. У кого есть деньги и любят ломать носы, решение понравилось. Кстати и работадатель может теперь сломать нос жене, а когда придет муж, на входе к работодателю его могут встретить и сломать нос. Всего 60 тыс. Зато счет будет 2-1 в его пользу. И если работодатель подготовится еще раз встретить мужа, он может оскорблять жену теперь каждый день. И муж или засцыт приходить и они пойдут в суд, или прийдет и попадется