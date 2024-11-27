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На Алтае мужчина сломал нос начальнику своей жены и заплатил за это 30 тыс. рублей

Он хотел урегулировать вопрос

27 ноября 2024, 17:42, ИА Амител

Кулак / Фото: unsplash.com / Anastasiya Badun
Кулак / Фото: unsplash.com / Anastasiya Badun

В Рубцовске мужчина заступился за свою жену, которую оскорбил ее работодатель. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

"Работодатель обидел свою сотрудницу, ее муж решил урегулировать вопрос. Он пришел к жене на работу, вызвал работодателя на разговор, в ходе конфликта избил его, сломав нос", – рассказали в ведомстве.

Мужчину обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ему назначили три месяца ограничения свободы и обязали возместить моральный вред в размере 30 тыс. рублей.

"Это решение напоминает о необходимости поиска мирных путей разрешения спорных ситуаций", – заключили в управлении.

Рубцовск Происшествия Нападения на людей

Комментарии 9

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Гость

17:47:07 27-11-2024

Красава

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Коля

17:49:07 27-11-2024

И челюсть надо было щелкнуть...

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Зяма

18:44:32 27-11-2024

Коля (17:49:07 27-11-2024) И челюсть надо было щелкнуть... ... не за челяк головняк большой.
а начальнику надо усвоить урок что за базар надо отвечать

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Гость

18:01:00 27-11-2024

Настоящий мужчина. Побольше таких

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Гость

18:22:08 27-11-2024

Управление делает неправильный вывод. Правильный вывод: начальник - козел, поэтому получил леща. А 30 тыс. руб. со временем вернет назад, ибо это Рубцовск.

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Гость

00:33:15 28-11-2024

А я бы не только нос сломал за свою

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Гость

07:52:26 28-11-2024

А это управление работодателю не хочет сказать, что не надо оскорблять своих работников, независимо женщина это или мужчина? То есть претензий по оскорблению человека оно не имеет? А к мужчине, который за жену заступился имеет? А почему по закону работодателя не оштрафовали за оскорбление?

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Дюша

09:43:09 28-11-2024

В принципе недорого...А прейскурант на депутатов, министров, чинуш из АДминистрации, меров и прочих есть? Можно хороший аттракцион организовать. От желающих отбоя не будет. И хорошая прибавка в бюджет. Всяко прибыльнее туркластера.

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Гость

09:59:01 28-11-2024

Вообще гуманно, недорого, тридцатка за нос. У кого есть деньги и любят ломать носы, решение понравилось. Кстати и работадатель может теперь сломать нос жене, а когда придет муж, на входе к работодателю его могут встретить и сломать нос. Всего 60 тыс. Зато счет будет 2-1 в его пользу. И если работодатель подготовится еще раз встретить мужа, он может оскорблять жену теперь каждый день. И муж или засцыт приходить и они пойдут в суд, или прийдет и попадется

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