На Алтае мужчина сломал нос начальнику своей жены и заплатил за это 30 тыс. рублей

Он хотел урегулировать вопрос

27 ноября 2024, 17:42, ИА Амител

Кулак / Фото: unsplash.com / Anastasiya Badun

В Рубцовске мужчина заступился за свою жену, которую оскорбил ее работодатель. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

"Работодатель обидел свою сотрудницу, ее муж решил урегулировать вопрос. Он пришел к жене на работу, вызвал работодателя на разговор, в ходе конфликта избил его, сломав нос", – рассказали в ведомстве.

Мужчину обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ему назначили три месяца ограничения свободы и обязали возместить моральный вред в размере 30 тыс. рублей.