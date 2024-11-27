На Алтае неизвестный зашел в частный дом и начал требовать деньги
В его руках могло быть оружие
27 ноября 2024, 13:25, ИА Амител
В Тюменцевском районе неизвестный зашел на территорию частного дома и попытался похитить деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Днем 25 ноября мужчина в маске зашел в один из домов села Тюменцево и потребовал у его жительницы деньги. Предположительно, он угрожал женщине оружием.
Наличности дома не оказалось, поэтому неизвестный ушел.
"Сотрудники МО МВД России "Каменский" проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лица, причастного к совершению разбоя в селе Тюменцево", – подытожили в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище".
13:54:08 27-11-2024
А было бы право у граждан на оружие и неприкосновенность жилища, не ушел бы. Вывезли в мешке.
22:00:42 27-11-2024
Гость (13:54:08 27-11-2024) А было бы право у граждан на оружие и неприкосновенность жил... топор
14:12:10 27-11-2024
Дурак. Всегда надо носить с собой терминал, у большинства налички не бывает, всё
14:15:49 27-11-2024
Наличности дома не оказалось, поэтому неизвестный ушел --- это она ему сказала, а он не мог ей не поверить
14:51:48 27-11-2024
Домик то явно не простой, богатого буратины, чувак знал куда шел, а возможно долг какой-то был, решил его получить. Пока мы слышали только одну сторону, возможно там все совсем не так. Про оружие тоже невнятно, тетка могла и придумать, бывало такое, чтобы себя максимально выгородить.
00:36:53 28-11-2024
Бред. В СИБИРИ у людей нет оружия. Анекдот.