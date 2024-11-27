На Алтае неизвестный зашел в частный дом и начал требовать деньги

В его руках могло быть оружие

27 ноября 2024, 13:25, ИА Амител

Вор в Тюменцево / Фото: "В курсе 22"

В Тюменцевском районе неизвестный зашел на территорию частного дома и попытался похитить деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Днем 25 ноября мужчина в маске зашел в один из домов села Тюменцево и потребовал у его жительницы деньги. Предположительно, он угрожал женщине оружием.

Наличности дома не оказалось, поэтому неизвестный ушел.

"Сотрудники МО МВД России "Каменский" проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лица, причастного к совершению разбоя в селе Тюменцево", – подытожили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище".