НОВОСТИПроисшествия

На Алтае неизвестный зашел в частный дом и начал требовать деньги

В его руках могло быть оружие

27 ноября 2024, 13:25, ИА Амител

Вор в Тюменцево / Фото: "В курсе 22"
Вор в Тюменцево / Фото: "В курсе 22"

В Тюменцевском районе неизвестный зашел на территорию частного дома и попытался похитить деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Днем 25 ноября мужчина в маске зашел в один из домов села Тюменцево и потребовал у его жительницы деньги. Предположительно, он угрожал женщине оружием.

Наличности дома не оказалось, поэтому неизвестный ушел.

"Сотрудники МО МВД России "Каменский" проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лица, причастного к совершению разбоя в селе Тюменцево", – подытожили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище".

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИПроисшествия
Происшествия

Комментарии 6

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Гость

13:54:08 27-11-2024

А было бы право у граждан на оружие и неприкосновенность жилища, не ушел бы. Вывезли в мешке.

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Гость

22:00:42 27-11-2024

Гость (13:54:08 27-11-2024) А было бы право у граждан на оружие и неприкосновенность жил... топор

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Гость

14:12:10 27-11-2024

Дурак. Всегда надо носить с собой терминал, у большинства налички не бывает, всё

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Гость

14:15:49 27-11-2024

Наличности дома не оказалось, поэтому неизвестный ушел --- это она ему сказала, а он не мог ей не поверить

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Гость

14:51:48 27-11-2024

Домик то явно не простой, богатого буратины, чувак знал куда шел, а возможно долг какой-то был, решил его получить. Пока мы слышали только одну сторону, возможно там все совсем не так. Про оружие тоже невнятно, тетка могла и придумать, бывало такое, чтобы себя максимально выгородить.

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Андрей

00:36:53 28-11-2024

Бред. В СИБИРИ у людей нет оружия. Анекдот.

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