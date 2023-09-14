На Алтае мужчина спустя 25 лет признался в убийстве жены своего брата

Злоумышленник пришел к правоохранителям и написал явку с повинной

14 сентября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жителя Республики Алтай осудили за убийство, совершенное 25 лет назад. Об этом рассказали в региональном СК.

В 1998 году подросток вместе с женой своего брата отправились на конях в урочище Малая Громотуха, но домой он вернулся один, утверждая, что женщина пьяная уехала вниз по склону горы.

Начались поиски, сам подросток стал первым подозреваемым. Женщину не нашли, доказательств его вины тоже.

Спустя 25 лет виновный пришел к правоохранителям и написал явку с повинной. Он признался, что поссорился с женщиной, ударил ее ножом в грудь, а тело спрятал.

Почему мужчина решил признаться – неизвестно. Его приговорили к шести годам, но срок отменили из-за истечения срока давности.